Kevin Durant lideró a Estados Unidos y se colgó la tercera medalla de oro consecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos cumplió con los pronósticos y se colgó un cuarto oro consecutivo en el básquetbol masculino, después de imponerse Francia por 87-82 en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Kevin Durant fue el líder de los estadounidenses con 29 puntos, bien secundado por Jason Tatum (19), frente a una Francia que pagó caro su desacierto desde la línea de los tiros libres (18/29) y las pérdidas de pelota (18).



"Formar parte de su equipo (Durant) es increíble... La manera en la que lidera el partido, a sus compañeros hasta el final", dijo el base campeón de la NBA True Holiday.

"Este oro significa mucho para mí, hemos pasado muchas cosas. Hemos luchado contra todas estas adversidades y ante un gran equipo", resumió Durant, oro en Londres 2012 y Río 2016.



Pese a las dudas durante la preparación del torneo olímpico, con sonrojantes derrotas ante Australia y Nigeria, y debutar en Tokio 2020 perdiendo contra Francia (83-76), Estados Unidos volvió a colgarse el oro en el básquet masculino para mantener su dominio en este deporte.



Desde que las estrellas de la NBA participan en los Juegos Olímpicos, (Barcelona 1992) con el mítico Dream Team, los estadounidenses solo han dejado escapar una vez la medalla de oro: fue en Atenas 2004 con la coronación de la Argentina de la Generación Dorada liderada por Manu Ginóbili.

Los Bleus, que ya habían demostrado en la primera fase que se podía ganar a este equipo norteamericano, no perdió la fe en ningún momento, pero al final tuvo que inclinarse ante la actuación de Durant y los errores propios.



"Tenemos un equipo con mucho carácter y no queríamos conformarnos con la plata. Ahora sabemos que teníamos una montaña delante nuestro", dijo el francés Nando De Colo.



Francia golpeó donde más daño le hacía al equipo de Gregg Popovich, el juego alto, con Rudy Gobert, máximo anotador (16) y reboteador (8) de su equipo, pero el mejor pívot defensivo de la NBA no aprovechó esa superioridad para marcar mayores diferencias por su déficit en los tiros libres (6/13).