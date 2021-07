Jugadora de básquet de España publicó fotos de reunión en Villa Olímpica sin distancia, sin tapabocas y con alcohol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cristina Ouviña, jugadora de la selección española de básquetbol, publicó en sus historias de Instagram fotografías donde se ve a Luka Doncic, figura de la NBA, y otros compañeros de la selección eslovena, participando de una reunión en la Villa Olímpica de los Juegos de Tokio.

En las imágenes se observa que no hay distanciamiento social ni uso de tapabocas, rompiendo las reglas establecidas en el protocolo contra el COVID-19. También se ven juegos de cartas y alcohol.

Ouviña, ante la trascendencia que tomaron las fotos, borró rápidamente su posteo y luego pidió perdón.



"Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez", expresó.

"Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos y de que no debemos relacionarnos con nadie ajeno a la gran burbuja de la Villa", agregó.



Asimismo comentó: "Somos los primeros interesados en cuidar de nuestra salud y la del resto de los deportistas para poder disfrutar de esta experiencia único al 100%, por lo que, aunque en estas imágenes pudiera parecer lo contrario, pasamos controles continuamente y somos muy respetusos con los protocolos sanitarias que han sido marcados por el Comité Olímpico Internacional y las autoridades japonesas".



"Me gustaría resaltar que, más allá de los momentos de desconexión y de la ilusión personal de disputar estos Juegos Olímpicos, estoy totalmente centrada en la competición, pensando en el partido contra Serbia y trabajando con mis compañeras para conseguir los objetivos deportivos por los que llevamos tanto tiempo luchando. Con este mensaje, quiero pasar página de esta equivocación y mostrar que mi compromiso con la selección española y con el baloncesto son más fuertes que nunca", finalizó.