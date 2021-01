Los Juegos Olímpicos de Tokio serán cancelados, afirma el Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno japonés habría llegado a la conclusión de que los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya habían sido postergados del año pasado para este, no podrán llevarse a cabo por la pandemia del nuevo coronavirus. Japón es uno de los países más afectados por la tercera ola del COVID-19 y por eso se habría optado por la cancelación definitiva. Así lo informa el diario británico The Times, aunque aún no se ha hecho oficial el anuncio por el Comité Organizador Local (COL) ni por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Según la publicación, es una decisión que ya estaría tomada en la interna del gobierno japonés, que ahora tendría como foco asegurarse los Juegos para la primera fecha disponible, que es la de 2032. Cabe recordar que los Juegos del 2024 ya fueron otorgados a París y los del 2028 a Los Ángeles.

Los japoneses buscarían una forma de anunciar la cancelación de los Juegos, una noticia que nadie quiere dar. Pero parece que no se encuentra otra salida y hay consenso entre las autoridades para la cancelación de la máxima cita del deporte mundial.

En los primeros días de enero se había asegurado que los Juegos se mantenían a pesar del estado de emergencia que se vive en Japón, pero la situación de la pandemia ha empeorado y no habría más remedio que tomar la determinación de cancelarlos.

Seguramente, en las próximas horas el COI se reunirá con todos los comités participantes, incluso el Comité Olímpico Uruguayo presidido por el doctor Julio César Maglione, y hará oficial la decisión.