La selección de fútbol de Argentina se queda fuera de los Juegos de Tokio 2020 al empatar con España

El fútbol masculino de los Juegos Olímpicos tuvo nuevas sorpresas de cara a la clasificación a los cuartos de final y es que tres países con mucha tradición, como Argentina, Alemania y Francia, quedaron por el camino tras la fase de grupos.

La Albiceleste empató con España 1-1 y de esta manera se despidió de la competencia con cuatro unidades tras vencer a Egipto y caer en el estreno frente a Australia. Precisamente egipcios y españoles avanzaron a cuartos de final.

Por su parte, los galos fueron superados 4-0 por Japón y luego de vencer a Sudáfrica, pero caer ante México, también fueron eliminados de la competencia. En este grupo fueron los locales y los aztecas quienes se ganaron los lugares a la siguiente ronda.

Alemania no pasó del empate 1-1 ante Costa de Marfil y eso no solo eliminó a los germanos, también le dio la chance de clasificar a la selección africana. Precisamente los marfileños avanzaron en segundo lugar del grupo por detrás de Brasil quien se impuso 3-1 a Arabia Saudita y avanzó a la próxima fase.

En el grupo restante se dio la clasificación de Corea del Sur y Nueva Zelanda, mientras que Rumania y Honduras fueron eliminados tras los tres primeros encuentros.

Los cuatro juegos de cuartos de final se disputarán el próximo sábado en la mañana uruguaya y con los siguientes horarios:

LAS LLAVES

Así continuará la competencia:

Cuartos de final:



Japón vs. Nueva Zelanda (A) / 06.00 hs.

España vs. Costa de Marfil (B) / 05.00 hs.

Corea del Sur vs. México (C) / 08.00 hs.

Brasil vs. Egipto (D) / 07.00 hs.



Semifinales:



Ganador A vs. Ganador B (1)

Ganador C vs. Ganador D (2)



Tercer puesto:



Perdedor 1 vs. Perdedor 2



Final:



Ganador 1 vs. Ganador 2