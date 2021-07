"No tengo idea dónde estoy en el aire": Biles cuenta lo que siente y pone en duda su regreso en Tokio 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vuelta a la competencia de Simone Biles mantiene en vilo a los espectadores de los Juegos Olímpicos. Esta mañana, tras subir un video del entrenamiento a su cuenta de Instagram y borrarlo una hora después, la gimnasta estadounidense contestó algunas preguntas y sus respuestas ponen en duda el regreso.

En el video del entrenamiento, Biles no lograba completar un giro de forma segura y caía de espaldas en una superficie segura. La gimnasta contó que "no puede distinguir entre arriba y abajo" cuando está en el aire.



"Es el sentimiento más loco de todos. No tener una pulgada de control sobre tu cuerpo", escribió Biles. "Lo que es aún más aterrador es que dado que no tengo idea dónde estoy en el aire, tampoco se cómo voy a aterrizar o sobre qué: cabeza, manos, pies, espalda".



Consultada sobre si es la primera vez que le ocurre, Biles respondió que ya le había sucedido. Además, dijo que puede variar el tiempo en desaparecer este sentimiento. "Las veces que lo experimenté antes duró dos o más semanas", dijo Biles. De ser así esta vez, la gimnasta no volvería a competir en estos Juegos Olímpicos.



Sin embargo, Biles dijo que esto puede variar en el tiempo y señaló: "es algo que debes transitar literalmente día a día, salto a salto".

La gimnasta llamada inicialmente a ser la gran estrella de Tokio 2020 había sido declarada baja en el concurso general el miércoles "para concentrarse en su salud mental" después de "una evaluación médica". Se especuló en un primer momento con un problema físico, pero pronto se explicó que el motivo era la "salud mental" y los "demonios" que le hacían pasarlo mal cuando saltaba al tapiz.

Sobre el peligro de competir en esas condiciones, Simone dijo "no creo que puedan darse cuenta de lo peligroso que es en una superficie de competencia", y contó que en estos días ha entrenado sobre superficies seguras y que en Japón le habilitaron un lugar especial para poder hacerlo.

También aclaró que los problemas de referencia en el espacio, llamados "Twisties", no los experimentó antes de salir de Estados Unidos sino cuando llegó a Tokio. "Para aquellos que dicen que renuncié, no renuncié, mi mente y mi cuerpo simplemente no están en sintonía".