Emiliano Lasa: "Quedar 13º en estas circunstancias no es tan malo, lástima cómo se dio"

Emiliano Lasa hizo su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este sábado compitiendo en salto largo y con una clasificación a la final que se le impidió por solo un centímetro.

El atleta celeste quedó en el puesto 13 cuando eran 12 los que avanzaban y tras su participación manifestó: "Fue difícil. Sabíamos que para estar en la final normalmente hay que estar en los ocho metros. La verdad que la suerte no estuvo para nada de mi lado en esos últimos saltos porque terminaron tres arriba mío con un centímetro de diferencia, pero puede pasar".

En un video, publicado por la Secretaría Nacional del Deporte, Lasa agregó: "Me sentía bien. Me voy insatisfecho porque quería estar en la final, pero soy consciente de lo difícil que fue la preparación, la clasificación y el año pasado para mí. Soy consciente de que si los Juegos Olímpicos hubieran sido el año pasado no estaría acá por la cirugía y a pesar de todo y el estrés que pasamos hay que tener en cuenta eso".

Con su salto de 7.95, Lasa quedó en la puerta de avanzar a la final, aunque confesó que "quedar decimotercero en estas circunstancias no es tan malo, lástima cómo se dio. Ahora a no bajar los brazos y mirar hacia adelante".

En relación a lo que fue su cirugía por una fractura de tibia expresó que "afectó bastante sobre todo por el año pasado y para la preparación. Fue difícil la vuelta, estar en forma y con la pandemia se complicaron los viajes y las competencias. Sabemos que las competencias fuertes están en Europa y los viajes eran dificilísimos para entrar, competencias que se cancelaban, pero se pudo clasificar que fue un gran logro".



Respecto a su futuro no lo dudo y admitió que "la idea es continuar hacia Paris (Juegos Olímpicos 2024), volver a poder estar en la forma que estábamos antes y volver a prepararnos. El año que viene hay mundial y hay que seguir en este camino a París".



"Agradezco a toda la gente que ha estado apoyando. Al Comité, a la Secretaría, a la Federación, familia, amigos, grupo de entrenamiento y a todos los uruguayos han mandado fuerza", sentenció.