¿Qué dijo María Pía Fernández tras correr lesionada en los Juegos Olímpicos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pesar de estar lesionada, la atleta María Pía Fernández debutó anoche en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y compitió en los 1.500 metros. Dos horas antes de la carrera, informó en su Twitter que había sufrido una lesión, pero que a pesar de ello, correría la prueba porque "huir no era una opción". Según supo Ovación, arrastra desde hace algunos días una lesión muscular.

De todos modos, la uruguaya logró finalizar la carrera en 4.59.56 y se colocó entre las 42 mejores del mundo.

Tras finalizar la competición, muy emocionada, habló con Fútbol.uy. "Tanto en la clasificación como en la preparación la luché muchísimo para llegar acá y para llegar en mi mejor estado de forma. Dejé mi familia mucho tiempo y a las personas que quiero para prepararme y llegar al 100% y lo hice. Llegaba en mi 120% pero cuando uno más arriba está, más fácil es caer", expresó.



Sobre su lesión, contó: "El jueves, haciendo el último entrenamiento, sentí un fuerte pinchazo. Cuando me fui de la pista ya me di cuenta que me había roto y luego, ecografía y resonancia mediante, me dijeron que tenía una lesión. Se me vino el mundo abajo. Desde el jueves hasta acá no pude hacer absolutamente nada porque me dolía, no podía trotar".



"Ni siquiera pude trotar en la entrada en calor. Pedí para estar en esa línea de largada porque considero que me lo merecía. Merecía pararme en esa línea porque me costó mucho llegar acá. Me hice responsable y después de que sonó el disparo me olvidé de todo. Me olvidé del dolor y la lesión. Corrí, dejé todo como siempre aunque hoy todo fuera un 10%", agregó.



Por otra parte, Fernández ya dejó en claro su objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Hoy, como hace cinco años me prometí eso, prometo que voy a llegar a París, voy a redoblar esfuerzos y voy a tener mi revancha", remarcó.