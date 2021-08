Dani Alves, un indestructible que con 38 años llegó a su título 44 y todavía quiere más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El brasileño Dani Alves agrandó un palmarés, que ya era único en el mundo, tras conseguir capitanear a su selección hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al vencer en la final a España (2-1), con lo que logró uno de los títulos que le faltaban y elevó su cuenta hasta los 44.

A los 38 años, el exfutbolista de Sevilla y Barcelona mantiene la ambición intacta. Es el medallista de fútbol más veterano de la historia. Ha jugado todos los minutos (600) con Brasil y fue importante. Y ejerciendo de capitán, un papel fundamental para que el seleccionado auriverde haya podido revalidar el oro logrado en Río 2016. "Tiene una forma física impresionante. La madurez que tiene habla por sí sola; es muy experimentado y con una gran lucidez en sus decisiones. Es un ejemplo para todos los deportistas brasileños", destacó su entrenador, André Jardine.

El objetivo de Dani Alves es alargar su carrera lo máximo posible en busca de redondearla con 50 títulos. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather persiguió ganar 50 peleas siendo invicto para retirarse, y Dani Alves hace lo propio con un objetivo entre ceja y ceja: el Mundial de Catar 2022, el título que le falta en su álbum.



"No me considero una persona vieja, voy a seguir dando guerra. Solo tengo más experiencia. Mi objetivo es ganar el Mundial de 2022, nunca lo he ocultado", dijo recientemente.

Para ello, tras 19 años de carrera en la élite, deberá cuidar su salud. Una lesión de rodilla en mayo le tuvo un mes fuera y le impidió entrar en los planes de Tite para la Copa América, aunque por el contrario le permitió estar en plena forma para unos Juegos Olímpicos de los que sale campeón.

El palmarés de Dani Alves

6 Ligas en España

5 Copas del Rey en España

5 Supercopas de España

4 Supercopas de Europa

3 Ligas de Campeones

2 Ligas Europa

3 Mundiales de Clubes

1 Serie A en Italia

1 Copa de Italia

2 Ligas en Francia

1 Copa en Francia

1 Supercopa de Francia

1 Copa de la Liga Francesa

1 Supercopa de Francia

1 Campeonato Paulista en Brasil

1 Copa do Nordeste en Brasil

2 Copas América

2 Copas de Confederaciones

1 Medalla de plata olímpica

1 Medalla de oro olímpica