Cetraro y Klüver tras terminar sextos en la final de remo: "Vamos por vos París 2024"

Bruno Cetraro y Felipe Klüver se metieron en la final de remo en los Juegos Olímpicos de Tokio, pelearon por un lugar en el podio y paralizaron a todo el país. Finalizaron sextos, pero fueron héroes igual. Sorprendieron a todos y competieron de igual a igual con los mejores.

Tras la competencia, ambos se desahogaron en redes sociales con emotivas cartas cargadas de orgullo y también de emoción.

"Esto no fue casualidad, hay mucho trabajo detrás de esto. Pero por sobre todo se lo debo a mi familia. A mi Madre, mi padre, a mi Hermana, mis abuelos y a mis amigos. Ellos siempre estuvieron primero en las malas y luego en las buenas. Les debo todo, soy lo que soy por ellos y estoy muy orgulloso que ellos sean quienes me acompañan día a día y estoy agradecido con la vida por juntarme con estas personas", valoró Cetraro.



"Un gracias enorme a un hermano que me dio la vida y que juntos hicimos realidad nuestro sueño, que se aguantó mis malos humores, mis días malos y siempre estuvo a mi lado y nunca dejo de confiar en mi! Y que esto es el comienzo de algo muy grande vamos por vos París 2024. Que se agarren, ¿o no, Felipe Klüver?", añadió.



Cetraro remarcó que el camino "fue durísimo", pero agradeció el apoyo que recibió durante este recorrido. "Que nadie les ponga un techo y les diga hasta donde pueden llegar, no solo en el deporte, sino en la vida, cada uno es dueño de su destino, pero hay que trabajar duro para hacerlo realidad! No tengo más nada que decir que gracias, gracias a todos por sus mensajes y su cariño! Vamo arriba Uruguay", sumó.

Klüver, por su parte, comentó: "Despertamos de este sueño en una realidad finalistas olímpicos no hay palabras para describir todo esto".



"Con mucha gente detrás de todo esto que ayudó a hacer esto realidad les agradezco de corazón a todos ellos. A mi gran familia que me dio siempre para adelante en todas mis locuras sin reprochar en nada muchas gracias", agregó.



Klüver dijo que "gracias" a Cetraro cumplió su "sueño": "Me bancó en todo me enseño a no aflojar a creer en mí y se ganó mi confianza siendo hoy mas que un hermano. ¡Paris vamos por vos!".



Ambos destacaron el trabajor de su entrenador, Osvaldo Borchi.