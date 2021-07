Caeleb Dressel, el "sucesor de Phelps", ganó la prueba más deseada en Tokio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estadounidense Caeleb Dressel, flamante campeón olímpico de los 100 metros libre este jueves en Tokio 2020, reconoció que "tenía sobre las espaldas este peso" de lograr un primer título olímpico individual, tras los tres primeros compartidos en relevos.

"Significa mucho. Sabía que tenía sobre las espaldas este peso de haber ganado medallas (de oro olímpicas) en relevos, pero nunca en individual, así que es muy especial", confesó Dressel, que ganó con un tiempo de 47.02, por delante del campeón en Rio 2016, el australiano Kyle Chalmers (47.08), y el ruso Kliment Kolesnikov (47.44).

Antes de triunfar este jueves en los 100 metros libre, el velocista de Florida, de 24 años, sólo había ganado el oro en los relevos 4x100 m y 4x100 m estilos en Rio-2016, y en los 4x100 m en Tokio.



"No quería admitirlo, pero ahora que ya está hecho, puedo decirlo: es muy diferente", dijo Dressel, al que se vio emocionado en el podio.



"No puedes contar con nadie más. Solo estás tú en el agua, nadie te va a ayudar. Es realmente difícil. Estoy contento de haberlo logrado", aseguró.



"Mis dos primeras carreras (final del 4x100 m y series de 100 m, ndlr), tuve la sensación de no gestionarlo bien, dejé que la presión se convirtiera en estrés. Volví a reencontrarme en semifinales y, sinceramente, era el momento", confiesa.



"Sé que mi nombre está por todas partes y lo entiendo, es el deporte de alto nivel", admitió el estadounidense catalogado como el "sucesor de Phelps".



"Me toca a mí hacer que la presión no acabe en estrés, es algo que todavía estoy aprendiendo a hacer", dijo.



Dressel apunta todavía a cuatro medallas de oro en la piscina tokiota de aquí al domingo en los 100 m mariposa, el 50 m, los 4x100 m estilos masculino y mixto.