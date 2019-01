La historia del jugador de la NBA que no viajó con su equipo porque teme que lo maten

Las preocupaciones del pívot turco Enes Kanter, que teme por su vida si sale de Estados Unidos y que no se desplazó a Londres con su equipo New York Knicks, son tomados "muy en serio", insistió el comisionado de la NBA, Adam Silver, este jueves.

Los Knicks volaron a Inglaterra para medirse a los Washington Wizards, en un partido deslocalizado de la liga norteamericana de básquet (NBA), pero Kanter no viajó porque teme por su vida, debido a su toma de posición clara contra el presidente turno, Recep Tayyip Erdogan.

"Hay opciones de que me maten allí", había afirmado Kanter a principios de este mes para justificar su decisión.

"Nada es más importante que la seguridad de nuestros jugadores y nos tomamos muy en serio las amenazas que ha recibido, aunque sólo fueran en las redes sociales", declaró Adam Silver en una conferencia de prensa en Londres.

"Para mí es muy triste que Enes no esté aquí. Comprendo totalmente por qué ha decidido no venir", añadió.

Silver subrayó que los dirigentes de la NBA no habían pedido nunca a Kanter que evitara el viaje a Londres: "No hubo ninguna sugerencia por parte de la liga sobre que no era bienvenido en este viaje", subrayó.

"Vivimos en un mundo en el que hay problemas significativos en los cuales está implicado. La NBA es internacional y debemos ser conscientes de esos problemas. Una vez más, apoyo a Enes como jugador de esta liga", añadió.

Kanter, de 26 años, muestra regularmente su apoyo al predicador Fethullah Gülen, figura enfrentada a Erdogan. Ankara acusa a Gülen, que reside en Estados Unidos desde 1999, de estar detrás del golpe de estado fallido de 2017.

Ese año, Turquía anuló el pasaporte de Kanter y ha emitido una orden de arresto debido a sus lazos con Gülen. Su padre, Mehmet, estuvo detenido durante cinco días.

Kanter evita desde hace años todo contacto con los miembros de su familia en Turquía, por miedo a exponerles a represalias por parte de las autoridades.