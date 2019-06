Wie, de niña prodigio a incógnita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El caso de Michelle Wie no puede ser pasado por alto por los fanáticos del golf. Esta joven estadounidense, nativa de Hawaii, irrumpió en el LPGA Tour en 2004: con apenas 14 años se convirtió en profesional. El futuro de Wie parecía infinto. Firmó contratos multimillonarios y su juego estaba en gran nivel, con un swing extremadamente poderoso.

Durante su incipiente carrera disputó ocho torneos del PGA Tour bajo invitaciones de sponsors y por lo general tuvo buenas actuaciones. Con los años el éxito le pasó factura y tuvo que enfrentar rumores de todo tipo, como el uso de drogas para el crecimiento muscular u hormonas para evitar el desarrollo femenino.

Chez Reavie esperó once años By Enrique Arrillaga Chez Reavie esperó once años MIRA TAMBIÉN Chez Reavie esperó once años

Logró ocho títulos, incluyendo el US Open. Luego de varias operaciones en su mano y su muñeca regresó este fin de semana parael LPGA Championship pero tras abrir con una ronda de 84 golpes, se retiró del torneo. Se presentó ante los medios y entre lágrimas reconoció no tener más fuerzas para seguir compitiendo. Wie no cumplió 30 años y es un nuevo caso de deportistas que tocan el cielo a muy temprana edad y luego no pueden mantenerse en el alto nivel.