Webb Simpson campeón en Phoenix

El estadounidense Webb Simpson se consagró campeón del Waste Management Phoenix Open de Arizona tras un desempate frente a su compatriota Tony Finau. Es su sexto triunfo en el tour y su primer victoria en desempate de las ultimas 5 que disputo.

Los dos protagonizaron un duelo impresionante en donde el campeón realizó una remontada espectacular terminando con dos birdies en los últimos dos hoyos de la competencia.

Simpson ganó el Wyndham Championship y el Deutsche Bank Championship en 2011, el U.S Open en 2012, el Shriners Hospitals for Children Open en 2014 y el The Players Championship en 2018.

Con esta victoria, además de la copa, se adjudicó un cheque por 1.300.000 dólares. Simpson consigue escalar hasta la segunda posición de la FedEx Cup. Un gran empujón anímico para este gran golfista que vuelve a estar en lo más alto de la escena mundial.

La próxima semana el tour viaja a California para disputar en Pebble Beach el AT&T Pro-Am.