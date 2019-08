Rory McIlroy se quedó con todo el premio en East Lake

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El norirlandés Rory McIlroy tuvo el mejor cierre de la temporada: se llevó este domingo el Tour Championship, la FedEx Cup y los 15 millones de dólares estipulados, el mayor premio que se ha repartido jamás en un torneo de golf.



McIlroy ganó los dos títulos por segunda vez después de su victoria en 2016, aprovechando que el número uno del mundo, Brooks Koepka, se complicó en la ronda final en el campo de East Lake, en Atlanta. Con un total de 267 golpes, le sacó cuatro de ventaja a Xander Schauffele y cinco a Koepka y Justin Thomas. Como para no dejar la menor duda...

Además, el norirlandés se une a Tiger Woods como el único jugador en ganar la serie de playoffs de la Copa FedEx dos veces.



Curiosamente, McIlroy había relativizado antes del certamen la gravitación del premio de 15 millones. “Si la FedExCup quiere crear un legado que dure más no tiene que ser por el dinero sino por el prestigio de ser recordado”, dijo la semana pasada. Hoy tiene la satisfacción del triunfo, el trofeo y esos 15 millones.

Con esa suma, llegó a 24,3 millones de dólares en premios en una temporada, nuevo récord para un golfista.



McIlroy finalizó con una tarjeta con 66 golpes, cuatro bajo par, para terminar con menos 18 en su cómputo final. En las tres primeras jornadas, había registrado 66, 67 y 68 golpes.



En su última salida, firmó seis birdies y dos bogeys, con lo que puso distancia sobre el resto de sus rivales directos para el triunfo, que no lograron igualar su nivel de juego.

Recordemos que McIlroy empezó el torneo en -5, demostrando que una desventaja de cinco golpes (Justin Thomas lo inició en -10) nunca es decisiva, y menos con cuatro días de acción por delante. El PGA Tour Championship de este año se jugó bajo un renovado formato de "inicio escalonado" en el que los jugadores habían visto golpes según su posición en la clasificación en los torneos de playoffs. Por lo visto en Atlanta, la iniciativa contribuyó a la emoción del torneo.

En una temporada en la cual no tuvo buenas actuaciones en los cuatro torneos del Gran Slam, pese a haberse preparado especialmente para ellos, con más presencia en Estados Unidos y menos en Europa, el norirlandés de 30 años obtuvo este año dos de los torneos más importantes, el The Players en marzo y ahora el Tour Chamnpionship. En total en 2019 disputó 19 torneos del PGA Tour, de los que ganó tres, fue segundo en otro, entró 14 veces entre los top ten y en 16 ocasiones entre los top 25. En otras palabras, apenas en tres certámenes no logró entrar entre los 25 mejores, lo cual habla bien de su regularidad.

Como si la recompensa obtenida en Atlanta hubiera sido poca, con esta victoria McIlroy asciende al segundo lugar del ranking mundial. Rory ya había sido el número uno durante 32 semanas entre 2012 y 2013, además de figurar entre los primeros 10 durante nueve años.



Koepka se mantiene como líder de la tabla mundial. Su buen desempeño en el Tour Championship le permite conservar el liderato durante diez torneos consecutivos.