Pebble Beach coronó a Woodland

El estadounidense Gary Woodland se consagró campeón del US Open en Pebble Beach el domingo, tras una ronda final impecable de 69 golpes. El golfista de 35 años mostró un nivel de juego impresionante durante los cuatro días de competencia, finalizando el torneo con un margen de tres golpes sobre el segundo que fue ni más ni menos que Brooks Koepka, quien venía de coronarse campeón en las últimas dos ediciones del campeonato.



En la tercera ubicación culminaron los estadounidenses Xander Schauffele y Chez Reavie, el español Jon Rahm y el inglés Justin Rose.

Woodland realizó rondas de 68, 65, 69 y 69 golpes para totalizar 271, 13 bajo el par en el difícil campo de Pebble Beach, a orillas del Pacifico californiano, superando por uno el score obtenido por Tiger Woods hace 19 años en esa misma cancha. Esta victoria lo consolida como una de las nuevas figuras del golf mundial tras conseguir su primer torneo mayor. A este título se le suman otros tres en el PGA Tour en 2011, 2013 y 2018 cuando se coronó campeón del Transitions Championship, Reno- Tahoe Open y el Waste Management Phoenix Open respectivamente.

Woodland llegaba como líder a la ronda final por tan solo un golpe frente a Rose, quien junto con Koepka parecían los únicos capaces de arrebatarle el título. Rose no tuvo una buena ronda final pero Koepka, el mejor jugador de la actualidad, inició una gran embestida logrando hacer cuatro birdies en los primeros cinco hoyos. Todos creían que en algún momento Woodland iba a ceder ante la presión del día domingo pero no fue así. Se mostró muy sólido de tee a green y por sobre todas las cosas supo controlar sus emociones en todo momento. Demostró ser un jugador fantástico, que finalmente logró responder arriba del green, algo que hasta ahora había sido su punto débil: esta semana metió de todos lados y se hizo inalcanzable



Tras culminar el torneo, el campeón hablo en conferencia de prensa y comentó: “He trabajado muy duro toda mi vida, he estado rodeado de gente muy buena y siempre he querido ser exitoso. Me enamoré del golf y hoy trascendió todo”.

Luego le preguntaron acerca de cómo había sido su camino hasta llegar a esta consagración, a lo que respondió: “Habrá cosas malas en tu vida, muchos altos y bajos, pero la única cosa que podes controlar es tu actitud y si haces eso al final van a pasar buenas cosas”..



Es el quinto trofeo consecutivo del US Open que se queda en Estados Unidos, desde la victoria del alemán Martin Kaymer en 2014. El mejor latinoamericano fue el mexicano Abraham Ancer, quien finalizó 49 con tres sobre el par.



Esta semana el tour viaja a Connecticut, donde se disputara una nueva edición del Travelers Championship.

Campeón. Gary Woodland con el trofeo del Abierto estadounidense de golf.