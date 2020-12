Lee Westwood, la gran figura del año en el golf europeo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El inglés Lee Westwood hizo historia en Dubai el domingo: a sus 47 años se consagró campeón del Race to Dubai del European Tour. Este premio se le otorga al jugador que haya cosechado la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada en la gira. Westwood ya había obtenido este premio en 2009, cuando en Valderrama se consagrara como el jugador del año.



El final fue sumamente apasionante. Además de Westwood había otros jugadores que tenían chances. Por ejemplo, Patrick Reed, uno de los favoritos al comenzar la semana. El estadounidense tenía una oportunidad única de convertirse en el primer jugador de ese país en ganar este premio, pero errores en los hoyos finales lo dejaron relegado. La misma situación sufrió el inglés Laurie Canter, quien con un doble bogey en el hoyo 17 vio sus chances esfumarse.



El premio al ganador de la Orden de Mérito se entrega junto con la realización del DP World Tour Championship, torneo final al que acceden los 60 mejores jugadores del año. No es necesario ganar el torneo para lograr el premio mayor. Este año el vencedor fue el inglés Matthew Fitzpatrick. Este joven de 26 años y que ya había ganado este torneo en 2016 tuvo un rendimiento formidable y con un total de 273 golpes, 15 bajo el par, superó por 1 a Westwood y se proclamó ganador del mejor torneo del año del Tour Europeo.

La premiación estuvo cargada de emociones ya que Westwood, uno de los jugadores mas queridos del circuito se mostró muy emocionado por este triunfo. “Es algo increíble, ganar con 47 años es un orgullo”. Consultado acerca de si formará parte del equipo Internacional de la Copa Ryder, Westwood comentó: “Me gustaría hacerlo, pero lo que más me motivaría sería ocupar el puesto de capitán, eso para mí no tendría precio”.



Termina un año muy especial para el Tour Europeo que producto de la pandemia vio muy limitado sus torneos y afectada la calidad de los mismos. Incluso algunos de los certámenes más tradicionales no se pudieron realizar, en especial el Open Championship.