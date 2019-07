Koepka, el golfista del momento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Brooks Koepka es el jugador del momento en el golf mundial y de eso no caben dudas. Tras su victoria el pasado domingo en el Fedex St Jude, torneo perteneciente a la gira de los World Golf Championships (que reúne a los mejores 70 jugadores del mundo), se consolidó como líder no solo de la orden de mérito del PGA Tour sino como número 1 del mundo.



El fenómeno Koepka es difícil de cuestionar. De los últimos nueve Majors, ha ganado cuatro (dos US Open y dos PGA Championships) y finalizó segundo en otros dos, The Masters y el US Open de este año.

Durante el Open Championship estuvo hasta el último día con chances reales de aspirar por el triunfo. En un deporte tan difícil como el golf esto es algo poco usual y que lo eleva a un nivel donde solo se ubican los jugadores llamados a hacer historia.



Keopka se presenta como el chico malo del tour. Sus declaraciones rimbombantes contra la prensa y colegas, su estado físico que se asemeja más al de un beisbolista que al de un golfista y su desinterés por ser complaciente con el entorno sin duda que generan una personalidad con un atractivo especial.

Nacido el 3 de mayo de 1990 en West Palm Beach (Florida, Estados Unidos), jugó al golf por la Universidad de Florida State, pero luego hizo un camino distinto al de la mayoría de los jugadores de su país: se fue a jugar a Europa. Inició su carrera en el European Challenge Tour y tuvo algunas presentaciones en el European Tour, tras lo cual pasó al PGA Tour.



El pasado domingo y a falta de 18 hoyos en el WGC Fedex St Jude, Koepka se ubicaba a tan solo un golpe del por entonces líder Rory Mcllroy, uno de los jugadores más talentosos y queridos del circuito. Con una ronda final impecable que incluyó cinco birdies y ni un solo bogey se alzó con la victoria por tres golpes de ventaja, dando una exhibición arriba del green. El estadounidense se encontraba algo enfermo el fin de semana, pero fue a jugar y liquidó la última vuelta en apenas tres horas y 50 minutos.

“Siempre es emocionante ganar un torneo y mucho más cuando te enfrentas a jugadores como McIlroy, sin duda uno de los mejores ahora mismo. Es imposible no quedarse con la boca abierta cuando pega a la bola. Es algo fascinante”, declaró después.



Con esta victoria obtuvo un premio de más de un millón y medio de dólares y la punta de la orden de mérito que hasta el jueves pasado ostentaba el estadounidense Matt Kuchar.



A falta de pocas fechas para el inicio de los cuatro torneos de playoff, todo parece indicar que Koepka arrasará con todos y conseguirá uno de los pocos trofeos que le faltan, el de campeón de la Fedex Cup y (¿por qué no?) el del Tour Championship, la competencia final de la temporada en la que participan solamente 30 jugadores.