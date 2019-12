Joaquín Landucci se quedó con el Ranking El País de golf tras la Copa Under Armour

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Albatros Golf Tour presentado por Sura cerró la temporada 2019 a lo grande con el Torneo de las Estrellas copa Under Armour, jugado en Cantegril por más de cien golfistas.



Además, fue la segunda edición del Torneo de las Estrellas, que volvió a contar con la presencia de Andrés “Pigu” Romero, considerado uno de los mejores golfistas argentinos. Y finalmente se consagró al campeón del ranking El País, premiando la regularidad de toda la temporada.

Se jugó a 18 hoyos singles medal play. En el hoyo 5 se disputó el premio de best approach presentado por Bodega Garzón. En damas la ganadora fue Ana Evora con 3,55 metros y en caballeros Gabriel Tol con 1,25 metros. En el 18 se disputó el premio de Long Drive presentado por Sura y fue obtenido por Mariana de Mindlin y Martín Payovich, que pegó un drive espectacular dejándola a pocas yardas del green.

La ganadora de la competencia principal en damas fue Livia Bortoncello con una gran ronda de 68 golpes, escoltada por Mariana Midlin con 72. Por el lado masculino, la categoría de 17 a 36 fue para Gabriel Tol, con el mejor score neto de la jornada, 63; Guillermo Ferrari fue segundo con 65. En 0 a 16 se impuso Rodrigo Savoi, con un espectacular 64; Paulo Feijo entró segundo con 67. El ganador de la categoría principal de mejor score gross y campeón del Torneo de las Estrellas copa Under Armour fue Martín de León con 68, tres bajo el par.

El ranking El País, que definió al campeón del Tour, fue para Joaquín Landucci Valli, con 245 puntos, seguido por Eduardo Machiniki con 180 y Martín Cabris con 165. Landucci, de apenas 16 años, se consagró campeón de la quinta edición del Albatros gracias a dos grandes actuaciones en las copas de El País y Sura en noviembre y diciembre. Allí marcó la diferencia. Con su victoria se adjudicó un importante kit de premios cortesía de los sponsor del circuito: zapatos de golf Sketchers, una mochila y un gorro Under Armour, un putter Taylor Made último modelo, un vale de 100 dólares Under Armour y una botella de vino cortesía de Bodega Garzón que debió ser entregada a su padre por ser él menor de edad.

“La verdad es que no me lo esperaba porque solamente pude jugar las últimas tres fechas. Tuve la suerte de jugar muy bien y poder sumar muchos puntos que me permitieron despegarme del resto. Estoy muy feliz de haber logrado este título y más aún después de haber visto los premios que me gané”, dijo el campeón.

La entrega de premios y los sorteos del Torneo de las Estrellas se realizaron acompañando el característico asado del Tour. Los organizadores aprovecharon para agradecer a los jugadores, a Velio Spano (director deportivo de la sede de Golf del Cantegril Country Club) y a los importantes sponsors que hacen posible el Tour por otra gran temporada de golf.