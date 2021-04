Incertidumbre en el ambiente del golf uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Secretaría Nacional del Deporte envió ayer un comunicado al presidente de la Asociación Uruguaya de Golf, Cr. Pablo Faget, en donde le manifiesta su disconformidad con relación al proceder de algunos clubes afiliados al órgano rector del golf nacional.



El comunicado, firmado por el secretario del Deporte, Sebastián Bauzá, expresa que han tomado conocimiento de que algunas instituciones permanecen abiertas pese a los comunicados de la Presidencia de la República y de la propia SND del 23 de marzo.



Llama la atención que el referido jerarca recién se haya dado por notificado del proceder de estas instituciones ya que durante las semanas anteriores se dieron varios intercambios con Bauzá para autorizar el juego cumpliendo determinados protocolos.

Desde el punto de vista técnico entendemos que la carta de la SND es contradictoria con el punto 2 del comunicado que el mismo órgano emitió el 23 de marzo, en donde expresa que se autorizan “las actividades individuales recreativas o entrenamiento personal al aire libre”.



El golf es un deporte individual y se practica al aire libre, por ello que no se comprende la razón del comunicado de ayer y este aparente cambio de posición de la SND.



Todos los clubes que habilitaron la utilización de sus canchas del 23 de marzo a hoy son entidades que únicamente ofrecen golf a sus socios, razón por la cual actuaron acatando plenamente las normas y no serían pasibles de sanción alguna por parte del Ministerio de Salud Pública.



Por supuesto que la SND está en su derecho de revocar o ajustar el punto 2 de su comunicado del 23 de marzo por no haber sido suficientemente claro, pero de ahí a en cierta forma “amenazar” a las instituciones afiliadas y pedir a la Asociación Uruguaya de Golf que tome cartas en el asunto parece una exageración, máxime cuando durante todo este tiempo por diversos medios se le solicitaron aclaraciones, sin que se obtuvieran más que respuestas verbales contemplativas.



Cabe recordar que, con el cierre de los clubes, muchísimos trabajadores han sido enviados al seguro de paro y otros tantos monotributistas han visto “cerrados” sus ingresos. En una actividad en donde la aplicación de protocolos es simple y por su condición pueden mitigarse a un mínimo los riesgos, parece que ahora, repentinamente, se está siendo muy poco comprensivos. Desde un comienzo expresamos nuestro deseo de que se considere que muchas fuentes de trabajo están siendo afectadas y que el efecto sobre la carga del Estado puede ser reducido, al menos parcialmente, con la aplicación de protocolos concretos.

El comunicado de marras no estipula una fecha de revisión de la medida adoptada, con lo cual, lamentablemente, crece la incertidumbre para todos los involucrados en lo que al golf se refiere.