Por dos golpes Juan Álvarez no llegó al US Open; fue el mejor latino

El golfista uruguayo Juan Álvarez quedó a apenas dos golpes de una histórica clasificación al US Open, uno de los cuatro mayores torneos del golf profesional, que este año se disputará en Pebble Beach, California, del 13 al 16 de junio.



Álvarez entró octavo en el certamen clasificatorio realizado en la cancha del Old Oaks Country Club, cerca de Nueva York, empatando en esa posición junto a otros cinco jugadores. Fue el mejor latinoamericano, por lejos.

Los cuatro que consiguieron su lugar en el Major son estadounidenses: el ganador Cameron Young, con 137 golpes y sus escoltas, Matt Parziale y Andy Pope, ambos con 142 golpes. Oppenheim y Kraft, que sumaron 143, definían la última plaza en un play off. Otros dos anotaron 144 y en el grupo de los octavos, con 145, figuró el uruguayo.



Pese a que no consiguió el objetivo, la de Álvarez fue una gran actuación: debe recordarse que más de 8.000 jugadores iniciaron las rondas de clasificación para el US Open.



Cantlay confirma su clase en el PGA Tour



El estadounidense Patrick Cantlay se consagrócampeon del Memorial Tournament el domingo, consiguiendo así su segunda victoria en el PGA Tour y confirmando que es uno de los grandes jugadores de la actualidad.



Se impuso con gran autoridad con un score total de 19 bajo el par. Hace meses que viene jugando un gran golf y solamente le faltaba conseguir el triunfo. El joven de 27 años cerró un círculo particular con el anfitrión del torneo, Jack Nicklaus, ya que en 2013 ganaba el premio que lleva su nombre al mejor jugador amateur y seis años después logra imponerse en su torneo, para concluir con un emocionante abrazo entre los dos en el green del hoyo 18 al finalizar el campeonato.



Cantlay firmó una tarjeta final impresionante de 8 bajo el par sin cometer ningún bogey, lo que lo hizo inalcanzable imponiéndose por dos golpes al australiano Adam Scott.