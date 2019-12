Golf para los más chicos con la escuela en el Cantegril Country Club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El club de golf del Cantegril Country Club de Punta del Este está desarrollando un proyecto apuntando a los jóvenes para promover este deporte a través de su enseñanza.



El golf es un deporte magnífico pero que exige generalmente un cierto adiestramiento previo para poder disfrutarlo en su totalidad. Cuando se empieza de muy chico, las posibilidades de alcanzar gran destreza son mayores.

Los directores de la escuela son los profesionales Juan Antonio Marquine y los hermanos Aureliano y Rafael Rodríguez Larreta.



La escuela de menores funciona durante todo el año entrenando no solo a chicos socios del club sino también a no socios. Esta es una gran ventaja que ofrece dicha iniciativa, ya que al no ser necesario para participar ser miembro del club resulta muy accesible.

Además, los directores de la escuela han decidido becar a algunos alumnos que viven en el barrio Kennedy, muy próximo al club, y así realizar una acción solidaria pensando en la comunidad menos favorecida de la zona.



Albatros News conversó con el profesional Juan Antonio Marquine, quien declaró: “Estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando en la escuela. Los convenios que hicimos con el International College y el Colegio Woodside nos han ayudado a aumentar la cantidad de chicos y eso para nosotros es fundamental en esta etapa”.

En ese sentido, el golfista explicó que los alumnos de dichas instituciones educativas gozan del beneficio de contar con la misma cuota que los socios del club Cantegril.



Hoy se está realizando un torneo interno que marca el fin de la temporada regular de la escuela. A partir del próximo jueves comenzará la temporada de verano, que contará con el auspicio de Under Armour, que premiará a los chicos en las distintas actividades que realicen allí.

Los días y horarios de clase serán los lunes y jueves de 9 a 10 y de 10 a 11 de la mañana. El programa cuenta con mucha flexibilidad, permitiéndole a los chicos participar de la clases que puedan y sin la necesidad de tener que asistir desde el comienzo de las mismas.



Aquellos que deseen inscribirse en la escuela pueden hacerlo comunicándose al 099 411 911. Esta es sin duda una gran oportunidad para aquellos padres que quieran acercar a sus hijos a un deporte tan especial como es el golf, que además de representar un sano entretenimiento permite promover valores importantes ayuda al desarrollo de los chicos.