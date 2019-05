García Austt premiada en EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Obtuvo el premio First Team All American para la NCAA division II, SSC First Team y South Region Team. Únicamente 12 golfistas obtienen este premio anualmente en Estados Unidos y ella fue una de las distinguidas, la única de su universidad.

Este galardón es otorgado por coaches de la divisional a aquellos deportistas que se han destacado por sus buenas actuaciones a lo largo de la temporada.

García Austt cerrará esta temporada con una victoria en el World Golf Invitational así como tres top 5. La temporada hubiera sido perfecta si lograba ingresar a los Nationals (evento final de la temporada) pero quedó en la puerta por un golpe.

Lo notable del caso es que esta distinción yala había obtenido su hermana María, hoy profesional.