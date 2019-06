Definen títulos de la AUG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizó el pasado domingo la primera etapa del Campeonato Nacional y Uruguayo Match Play. La Tahona Golf Club recibió a más de 150 golfistas que en diferentes categorías batallaron por acceder a la etapa de match play.



La competencia por este evento de la Asociación Uruguaya de Golf (AUG), uno de los más importantes de este deporte en el país, se divide en dos fases. El primer fin de semana se disputan 36 hoyos y los ocho mejores jugadores de cada categoría acceden a la etapa de match play, que se jugarán el próximo fin de semana, en donde los enfrentamientos directos y mano a mano son la clave para hacerse del título.

En las categorías principales de damas y caballeros los campeones del año anterior ya tienen asegurado su lugar como cabezas de serie. Para esta edición Álvaro Vargas (h) como campeón nacional 2018 quedó como en ese primer lugar, pero entre las damas Priscila Schmid, la campeona 2018, no está participando del evento.



El mejor score entre los caballeros lo registró Pablo Nahmías, el argentino que suele competir en los torneos de Uruguay desde hace muchos años: empleó un total de 141 golpes gracias a rondas de 73 y 68 impactos. Con este resultado, Nahmías encara el cuadro como segundo cabeza de serie.



Por ahora, los partidos quedaron definidos de la siguiente manera: Vargas (1) vs Baldomir (8), Nahmías (2) vs De León (7), Reyes (3) vs Gauthier (6), Martínez (4) vs Carrère (5).



Por el lado de las damas, Sofía García Austt y Jimena Marqués empataron el primer lugar de la clasificación para definir el Nacional con un acumulado de 148 golpes, pero Sofía se impuso por desempate automático. Con los resultados registrados jugarán García Austt (1) vs Evora (8), Marqués (2) vs Quijano (7), Laffitte (3) vs Chloe Stevenazzi(6), Bargo (4) vs Gauthier (5).



Por el Campeonato Uruguayo, el mejor score en la categoría 6 a 9 de handicap fue para Fernando Etcheverry, con un total de 154 golpes. Alfredo López se impuso en la 10 a 16 con 163, Agustín Iturria con 178 lo hizo en la 17 a 24 y Leonardo Curutuchague se impuso en la 25 a 36 con 205.



En la rama femenina Nicky Bryans resultó la mejor en la segunda categoría con 188 golpes. Lili Wells con 206 se impuso en tercera categoría.



Hasta mañana los jugadores tendrán la posibilidad de avisar si no van a participar de la etapa de match play y de esa manera quedará conformado el draw definitivo.