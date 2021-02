Daniel Berger, el joven talento que volvió al triunfo en Pebble Beach

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estadounidense Daniel Berger se coronó campeón del AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA Tour el domingo, tras firmar una ronda final de 65 golpes en California, USA. Con esta victoria sigue escalando posiciones en el ranking mundial y llegó al puesto 13.



Berger, de apenas 27 años de edad, totalizó 270 golpes, 18 bajo el par, imponiéndose por dos a su compatriota Maverick McNealy y por tres a Patrick Cantlay y Jordan Spieth. Se mostró implacable durante todo el recorrido, haciendo águilas en los hoyos 2 y 18 que le aseguraron su victoria. ¿Qué mejor manera de cerrar el torneo que con un águila en el espectacular hoyo 18 de Pebble Beach? Esta es la cuarta victoria de Berger en el PGA Tour, luego de haber conquistado en dos ocasiones el St. Jude Classic y el Charles Schwab Challenge en junio del 2020. Y confirma el gran momento que atraviesa el joven talentoso, que si bien tiene un swing ortodoxo, ha demostrado saber cerrar los torneos y estar a la altura de los más grandes. “Acabo de tener una de las mejores actuaciones de mi vida. He trabajado tan duro los últimos meses que se siente bien ser recompensado”, comentó el ganador.

Por su parte, Spieth volvió a estar cerca de la victoria, al igual que la semana pasada, pero no fue suficiente. Este jugador no gana desde 2017 pero su performance en la última dos semanas hacen pensar que no falta mucho para que vuelva a la victoria.



En lo que respecta a la participación latinoamericana en el torneo, el único en pasar el corte clasificatorio fue el venezolano Jhonattan Vegas, quien finalizó empatado en el puesto 50 con dos golpes bajo el par. Los argentinos Fabián Gémez y Nelson Ledesma, así como el puertorriqueño Rafael Campo no lograron superar el corte clasificatorio.



Con estos resultados el ranking mundial sigue siendo comandado por el estadounidense Dustin Johnson, seguido por el español Jon Rahm y los norteamericanos Justin Thomas y Xander Schauffele. El mejor latinoamericano es el mexicano Abraham Ancer, seguido por el chileno Joaquin Niemann, en los puestos 26 y 27 respectivamente.



El PGA Tour se queda en California para disputar esta semana el Genesis Invitational en el Riviera Country Club, donde Adam Scott será el defensor del título.



Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, el argentino Emiliano Grillo, el colombiano Sebastián Muñoz y el chileno Joaquín Niemann serán de la partida y tratarán de poner al golf latinoamericano en lo más alto del tablero esta semana.



