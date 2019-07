Cuestionado por “dopaje” con el driver

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días, se filtró que Xander Schauffele había fallado el test de palos durante el British Open. El estadounidense salió sorteado junto a otros 30 jugadores para que la Royal & Ancient revisara sus palos y chequeara que todos estuviesen dentro de las reglamentaciones. Y se comprobó que el driver de Schauffele no cumplía con los parámetros permitidos por el test del COR (coeficiente de restitución), instaurado a finales de los años 90 para detener el avance abusivo de la tecnología en los implementos.



“Estoy molesto con la Royal & Ancient por haber hecho eso público”, declaró el número 11 del mundo. “Puede que mi driver no pasase el test, pero tampoco lo pasan otros y no lo dicen. Solo quiero un trato de igualdad. Fue una broma, pero que otro golfista diga en público delante de 200 personas que soy un tramposo es algo que afecta mi imagen. No era necesario que la Royal and Ancient lo hiciese público”.



Luego, la proveedora del driver, Callaway, asumió la responsabilidad por este error.