Copa Hyundai el sábado en Cantegril

La camioneta estará en el mismo tee de salida para motivación de los jugadores.



Será la segunda etapa del Albatros Golf Tour 2019 presentado por Sura, que tiene como líder actual a Eduardo Machiniki con 140 puntos.



La actividad comenzará a las 9.00 con un desayuno para los jugadores. Las salidas serán simultáneas a las 10 de la mañana y se jugará a 18 hoyos singles medal play. En caballeros se disputaran las categorías de mejor score gross, de 0 a 16 y de 17 a 36 de handicap; las damas irán en una única categoría.

Durante la competencia los jugadores dispondrán de hidratación y frutas en el campo de juego y disputaran los premios especiales de best approach y long drive en los hoyos 5 y 18 respectivamente. Independientemente de si alguien logra o no un hoyo en uno en el 5, Hyundai premiará con un importante obsequio a quienes ganen el best approach, tanto en damas como en caballeros. Al culminar el juego se llevará a cabo el asado característico del tour junto a la entrega de premios y los importantes sorteos.