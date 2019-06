Chez Reavie esperó once años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El golfista estadounidense Chez Reavie logró el domingo su segundo título en el PGA Tour tras consagrarse campeón en el Travelers Championship, disputado en el TPC River Highlands de Cromwell en Connecticut, Estados Unidos.

Este resultado prolonga la serie que arrancó en enero: salvo el doblete de Rory McIlroy, el circuito estadounidense tuvo un ganador distinto cada torneo. Van 25 torneos, con 24 campeones distintos, lo cual habla del gran número de aspirantes a pelear los títulos.

Reavie venía de realizar una gran performance en el US Open la semana pasada, cuando finalizó empatado en la tercera ubicación. En la última ronda de ese certamen le tocó salir con Brooks Koepka, quien buscaba su tercer US Open consecutivo, y admitió haber aprendido mucho de él durante esa última vuelta, algo que lo ayudó y mucho a cerrar el torneo Travelers el pasado domingo.

De 37 años, Reavie volvió a ganar en el PGA Tour después de 11 años, cuando el 27 de julio de 2008 se coronara campeón del Abierto de Canadá. Durante este período, el estadounidense debió jugar e Web.com Tour, donde consiguió una victoria en el Small Business Connection Championship de 2015. No fue fácil su carrera, pues sufrió diversas lesiones.

El jugador de Wichita (Kansas) totalizó 263 golpes, 17 bajo el par del campo, y se impuso por un amplio margen de cuatro golpes frente a sus más próximos perseguidores, que fueron sus compatriotas Zach Sucher y Keegan Bradley.

El hoyo clave de la definición fue el 17, donde Bradley (quien en ese momento estaba a apenas un golpe de Reavive) realizo un doble bogey contra un gran bridie de Reavie, quien demostró por qué es considerado como uno de los jugadores más fuertes mentalmente en el circuito profesional de Estados Unidos. No se dejó doblegar por la presión y cerró el torneo con mucha categoria.

“Haber pasado por tantas lesiones y postergaciones me ha ayudado a ver la vida y el golf de otra manera. Si no hubiese sufrido eso, seguramente no lo vería así”, dijo después de la ceremonia de entrega de premios.

El Travelers contó con una fuerte presencia de jugadores latinoamericanos. Los más destacados fueron el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Abraham Ancer, quienes finalizaron en los puestos quinto y octavo respectivamente. Con este resultado, Niemann se ganó un lugar entre los 100 primeros del ranking mundial.

Esta semana el PGA Tour viaja a Detroit, donde se disputará el Rocket Mortgage Classic. Esta competencia repatirá 500 puntos para la Fedex Cup, cuyo premio para el ganador, al final de la temporada, será de 10 millones de dolares. Hasta el momento el líder es Matt Kuchar, seguido de cerca por Brooks Koepka y Rory Mcllroy.