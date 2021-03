Billy Horschell ganó el Mundial Match Play marcando solo un birdie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estadounidense Billy Horschell se coronó campeón del Mundial Dell Technologies Match Play, que terminó el domingo en Austin Country Club (Texas, Estados Unidos).



Horschel derrotó en la final a su compatriota Scottie Scheffler, quien contaba con todo el apoyo del público local pues fue parte del equipo de golf de la Universidad de Texas antes de convertirse en profesional. Sin embargo, ninguno de los dos pudo desarrollar su mejor golf en su duelo y con tan solo un birdie (un chip desde fuera en el hoyo 5) Horschel pudo imponerse y coronarse campeón en el hoyo 17.



En lo que fue la semana más larga del PGA Tour, comenzando el día miércoles, Horschel y Scheffler superaron en las semifinales al francés Victor Pérez y al estadounidense Matt Kuchar respectivamente. Y fue el norteamericano quien se quedó con el partido por el tercer puesto, lo que le permitió sumar importantes puntos para el ranking mundial ya que no venía teniendo buenas actuaciones.



Para Horschel fue su sexta victoria en el PGA Tour y su primer Mundial, lo que le permiten escalar al puesto 33 del ranking mundial.



El torneo repartió un total de 10,5 millones de dólares, de los cuales el campeón se llevó 1,82 millones de dólares.



“Fue uno de esos días en los que no jugué muy bien pero batallé y pude sacarlo adelante”, admitió Horschel. “Solo estaba tratando de no cometer demasiados errores”, agregó.



Por su parte Scheffler no logró desarrollar el golf que venía jugando en los días anteriores. “No tuve mi mejor desempeño en los momentos decisivos el domingo. Cierto que las condiciones climáticas, con el fuerte viento no favorecieron, pero tampoco tuve mi mejor inspiración en los golpes decisivos”, explicó.

Los latinoamericanos no tuvieron una buena semana y no lograron superar la fase de grupos. El que estuvo más cerca de lograrlo fue el chileno Joaquín Niemann, quien perdió en playoffs frente a Bubba Watson para determinar el ganador de su grupo.



En realidad, el torneo estuvo complicado para todos. El viento tuvo mucho que ver con eso, con ráfagas que arrasaban los árboles por la mañana y seguían causando problemas por la tarde. El mejor ejemplo fue que la final no contó con un birdie desde el chip de Horschel en el quinto hoyo.



Esta semana el circuito viaja a San Antonio para disputar el Valero Texas Open y la siguiente semana se disputará el torneo más esperado del año en Estados Unidos, el Masters de Augusta.