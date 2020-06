AUG elige a sus nuevas autoridades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de ayer se estaba desarrollando vía Zoom una nueva Asamblea de la Asociación Uruguaya de Golf.

En dicha instancia comparecieron los clubes afiliados al órgano rector del golf nacional. Conforme al orden del día, la Comisión Directiva actual, presidida por Claudio Billig, debía dar cuenta de la memoria y el balance del ejercicio y presentar el presupuesto para el resto del 2020. Por último, se realizaba la elección de las nuevas autoridades que comandarán el futuro del golf uruguayo por 24 meses, con más de un candidato.

Claudio Billig pretende mantenerse en el cargo y en diálogo con Ovación se mostró sorprendido por lo que él entiende como un cambio de procedimiento. "Históricamente, los integrantes de los equipos directivos surgen por consenso entre los clubes presentes en la Asamblea. Este repentino cambio y exigencia de presentar un equipo me ha tomado por sorpresa y a la fecha no cuento con nombres firmes que me acompañen". Deslizó inclusive la posibilidad de no presentarse como candidato, "es una eventualidad que está sobre la mesa".

En materia deportiva Billig fue crítico con los resultados obtenidos y valoró la mejora que ha tenido el golf femenino de un tiempo a esta parte. El buque insignia de su gestión sería la creación de un Centro de Alto Rendimiento con un Driving Range. "Pienso que esto es imprescindible para lograr buenos resultados en la alta competencia así como también fomentar el golf entre gente que está alejada".

Por el otro lado aparece Pablo Faget Capurro, joven dirigente, ex representante y Capitán de la AUG en diversas competencias internacionales y Campeón Nacional en más de una oportunidad. Se presenta como una cara fresca, rodeado de un equipo muy capaz de profesionales. Faget cuenta con el consenso de varios clubes. Presenta un equipo completo integrado por Federico Armas (secretario), Alejandro Rivero (tesorero), Jaime Miller (vocal) y Ricardo Piria (vocal). Faget manifestó que su candidatura surgió paulatinamente, "no era algo que tenía en mi cabeza la de ser presidente en este momento, pero las cosas se fueron dando de tal manera que finalmente acepté ser candidato". Faget ya había sido abordado por el Club de Golf del Cerro para ser propuesto como integrante de una futura directiva de AUG.

Esta nota fue escrita previo a la realización de la Asamblea, cuando también existía la posibilidad de que se pasara a un cuarto intermedio.