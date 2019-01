Los amateurs y el sueño del Masters

Desde el próximo jueves y hasta el domingo de esta semana se estará disputando la quinta edición del Latin America Amateur Championship. Este es el torneo de golf amateur más importante para los jugadores latinoamericanos y puede significar un trampolín para aquel que lo gane. La cancha que será sede de este evento será la mítica de Pete Dye, Teeth Of The Dog ubicada en La Romana, República Dominicana.



Diente de Perro, como también se conoce a la cancha, recibirá a los mejores jugadores del continente por segunda vez, luego que en el año 2015 recibiera la segunda edición del evento y consagrara campeón al costarricense Paul Chaplet.



Lo que hace realmente especial a este evento, que es organizado por The Masters, la R&A y la USGA, es el gran premio que recibe el campeón. Quien gane el torneo obtendrá un lugar para disputar The Masters, el torneo más famoso del planeta, además de invitaciones para la ultima etapa de clasificación del Open Championship y el US Open, e invitaciones para el US Amateur y Amateur Championship.

El formato de clasificación para este torneo es por Ranking Mundial. Cada país obtiene un cupo de jugadores y son los mejores rankeados de cada país los que acceden a vivir esta experiencia. Uruguay contará con la presencia de cuatro jugadores, Agustín Tarigo es el mejor rankeado, actualmente ocupa el lugar 721. Miguel Reyes ocupa el lugar 1.137, Facundo Álvarez 2.130 y Pablo Juan Carrère 2.388. Los jugadores viajaron en el día de ayer, y durante hoy y mañana estarán realizando los movimientos precompetitivos de reconocimiento de la cancha para el jueves dar inicio a la acción. El evento se disputa a 72 hoyos con un corte luego de los primeros 36. El único celeste que ha conseguido superar el corte clasificatorio ha sido Juan Álvarez, que disputo dos ediciones del torneo.



La cancha Diente de Perro o Teeth of The Dog es una cancha de 18 hoyos ubicada en el Complejo de Casa De Campo, La Romana. El recorrido presenta unas vistas increíbles y es la cancha que tiene mayor cantidad de hoyos junto a una costa oceánica. De los 18 hoyos que tiene la cancha, 7 de ellos dan sobre la costa lo que la hace increíble desde el punto de vista visual, pero muy complicada desde la parte técnica y estratégica del juego.