Álvaro Ortiz sacó pasaje a Augusta

El golfista mexicano Álvaro Ortiz se consagró campeón de la quinta edición del Latin America Amateur Championship, el torneo major para los amateurs que se disputó en el paradisíaca cancha de Casa de Campo, ubicado en La Romana, República Dominicana.



Ortiz, que había estado muy cerca en tres oportunidades, tuvo un final soñado y superó al costarricense Luis Gagne por dos golpes. De esta manera se convierte en el primer mexicano en ganar el LAAC y accede a todos los beneficios que este torneo tiene reservados para el ganador.

El jugador, que tenía pensado pasar al profesionalismo luego de este torneo, deberá esperar al menos hasta el mes de abril para hacerlo, pues con su victoria tiene un cupo reservado para el Masters de Augusta. Adicionalmente, si mantiene su condición de aficionado, podrá disputar las etapas finales de clasificación para el US Open y el Open Championship.



Uruguay tuvo cuatro participantes: Miguel Reyes, Facundo Álvarez, Agustín Tarigo y Pablo Carrère. Tarigo llegaba como el mejor celeste ranqueado pero tuvo una semana para el olvido: rondas de 80 y 79 lo dejaron lejos del corte clasificatorio. Álvarez, que venía de disputar el Sudamericano Amateur y es en la actualidad el jugador celeste con más rodaje internacional, hizo una gran primera ronda de 73 golpes, uno sobre el par, pero no pudo repetir durante la segunda y con 77 quedó a solo un golpe de superar el corte.

Carrère hacía su debut en el LAAC y lamentablemente no tuvo una buena jornada inicial, con 78 golpes que lo dejaban comprometido para pasar el corte. Su segunda ronda fue buena pero no lo suficiente, con 74 impactos y un total de 152 quedó a tres golpes de los 50 jugadores que accedieron a jugar las cuatro vueltas.



Finalmente, el experimentado Reyes sacó a relucir toda su clase. La primera jornada lo tuvo durante como protagonista pero un mal final lo dejó en el top 10 con 70 golpes. Las dos siguientes rondas no fueron del todo buenas, con 76 y 77 impactos. La última ronda volvió a tenerlo fino: con 71 y un total de 294 se ubicó en el lugar 38. Una gran semana para un jugador que sigue demostrando su vigencia y que le sientan de maravilla las grandes citas.