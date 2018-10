Zunino quiere hacer valer su gol en el Parque y a Fucile lo impulsa la gloriosa camiseta

Después de haber sido uno de los jugadores fundamentales para que Nacional lograra un buen resultado en su visita al estadio Nilton Santos, Matías Zunino espera que su gol se haga "valer en el Parque Central".

A la hora de describir el tanto que permitió lograr la igualdad ante Fluminense a los 87 minutos, Zunino indicó: "Cuando salió el 'Colo' (Romero) y vino el córner fui a esa zona que siempre ocupa él. Cayó ahí y salió un lindo gol. En la jugada ellos marcaron en zona y solamente dos jugadores fueron al hombre, pero eso lo sabíamos porque lo habíamos estudiado. Entonces, yo ataqué la corta y pude anotar".

Además, Zunino consideró que "fue un lindo gol, sin duda, pero ahora hay que hacerlo valer en el Parque Central. ¿El mejor? No sé, son todos los goles importantes, quizás lo pongo a la altura del que le hice a Banfield. A lo mejor son los más lindos por cómo se dieron".

Jorge Fucile impidiendo un desborde. Foto: AFP.

JORGE FUCILE "Teníamos que buscar el partido"

Cansado, pero satisfecho por el trabajo desplegado en el Nilton Santos. Así terminó Jorge Fucile el partido ante Fluminense. "La exigencia fue brutal. La intensidad internacional demanda un desgaste físico mayor y en este caso también porque ellos tienen jugadores muy rápidos. Por suerte hicimos un gran trabajo con Matías (Zunino)".

Para Fucile estaba claro que Nacional se iba a llevar algo de este cotejo de visitante. "Había que dejar todo, teníamos que buscar el partido por la historia de nuestra camiseta y por la calidad del equipo que tenemos. Además, tuvimos más chances que ellos y no merecíamos estar abajo".

Esta vez Nacional no se desesperó pese a recibir el gol en un momento en el que estaban más fuerte que Fluminense en la cancha. "Sabíamos que teníamos que estar tranquilos, lo habíamos hablado, no queríamos que nos sucediera lo mismo que no pasó ante San Lorenzo en Buenos Aires. Habíamos hablado de jugar tranquilos sin importar si convertíamos o nos convertían y cumplimos con ello".

