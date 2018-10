Zunino: el de los goles de Copa

Las cosas no se le venían dando, al menos en el pasado inmediato. Quedó relegado al banco de suplentes en el clásico, entró y tuvo una clarísima situación de gol en un mano a mano con Kevin Dawson que no pudo definir bien para anotar. Incluso anoche volvió a tener en el primer tiempo otro, esta vez con el arquero Julio César, pero no logró aprovechar el excelente pase de Gonzalo Bergessio, ya que demoró en definir, dudó, el guardameta lo encimó y la pelota se la sacaron en la línea.

El partido venía adverso para Nacional, al menos en el resultado. Los tricolores estaban 1-0 abajo y Fluminense puso el pie en el acelerador en los últimos 15 minutos, también impulsado por su público, que se levantó de las tribunas para empujar e incentivar al equipo al segundo gol. El “Flu” adelantó sus líneas y se volcó hacia el arco de Esteban Conde, aunque no con muchas situaciones de gol. En ese momento, no se veía el gol de Nacional.

Pero apareció Zunino. El que está acostumbrado a marcar goles importantes y el que generalmente aparece en los partidos internacionales. Luis Aguiar mandó el centro desde el córner (estupenda la pegada del “Canario” al corazón del área) y el número 13 tricolor metió un tremendo cabezazo para sellar el 1-1.



Alexander Medina había analizado en la previa, en diálogo con Ovación, que el equipo que dirige Marcelo Oliveira tenía zagueros de estatura, pero que le costaba en demasía defender las pelotas quietas aéreas y de forma correcta las pelotas que venían con centros desde las bandas. Por ahí se explica la titularidad de Carlos De Pena, ya que el “Cacique” buscó tener mayor intensidad por afuera (con el Chory Castro no lo iba a encontrar) y un jugador más acostumbrado a tirar centros desde las bandas.

Si será importante el gol de Zunino que provoca que con un empate a cero en el Parque Nacional clasificaría a las semifinales de la Copa Sudamericana; también con cualquier triunfo, lógicamente.



Fue el quinto gol del exjugador de Defensor Sporting en las copas internacionales de este año. Hizo dos por la Libertadores y fue el tercero en la Sudamericana, donde es el goleador del equipo con un tanto más que Bergessio, los únicos dos del plantel que han anotado en el certamen. Los anteriores en la Sudamericana había sido para el 1-0 en casa contra Sol de América (valió la clasificación) y anotó el primero contra San Lorenzo, otro tanto que ayudó para avanzar de fase.