El “Zorrito” está acostumbrado de anotarle a Peñarol

Gonzalo Bueno no fue titular, pero aprovechó sus minutos en cancha para darle un gol a Nacional que puede valer un torneo: el Apertura. El atacante ingresó por el segundo palo y se encontró con el arco libre luego de que Kevin Dawson diera un rebote tras el disparo de Gonzalo Bergessio, dentro del área chica.



De todas maneras, para el “Zorrito” no es algo nuevo anotarle a Peñarol, ya que lo ha hecho tanto con la camiseta tricolor como con la de Defensor Sporting cuando le tocó defenderla.



Siempre existe ese tipo de jugador que al enfrentarse a una camiseta en especial se motiva y un poco llevado por la suerte (o tal vez no) termina transformándose en pieza clave, como le sucedió a Bueno en la pasada jornada.



Si uno analiza los cinco tantos que le ha marcado a Peñarol, se encuentra con que le ha hecho más con la violeta (3) que con el tricolor (2), aunque seguramente todos fueron muy importantes, teniendo en cuenta el rival. Está claro que para cualquiera de los dos equipos que defendió Bueno en el fútbol uruguayo, un triunfo o un buen resultado ante Peñarol vale mucho y el “Zorrito” ha tenido más buenas que malas.



Es más, cada vez que Gonzalo Bueno le marcó a Peñarol, su equipo no perdió. De los cinco partidos en los que le anotó goles al mirasol, ganó tres e igualó dos, cosechando así una racha más que positiva frente a los aurinegros cuando le convierte.



Con su ingreso, a los 55’, seguramente Medina buscó que desnivelara por banda izquierda y lo terminó concretando. No solo complicó más las subidas de Guillermo Varela, sino que también terminó anotando ese gol que dejó a Nacional con la misma ventaja con la que llegó al clásico, con todo lo que eso representa.



El “Zorrito” estaba en el lugar y en el momento preciso y así le terminó anotando un nuevo tanto a Peñarol, contra el que tiene una buena racha, y que le permitió darle una mano a su equipo que puede valer mucho para el futuro: nada menos que un título.



22/4/18 Peñarol 1-1 Nacional Todavía está fresco el tanto de Gonzalo Bueno. Luego de que Tabaré Viudez pusiera la pelota dentro del área, Gonzalo Bergessio definió como pudo, Kevin Dawson dio rebote y por el segundo palo apareció el “Zorrito” que le ganó de mano a Fabricio Formiliano y terminó anotando el gol del empate.

25/3/2017 Defensor Sporting 2-2 Peñarol Partidazo en el Franzini entre los violetas y los aurinegros. Gonzalo Bueno puso la apertura luego de escaparse por banda izquierda y sacar un remate rastrero que se coló en el arco mirasol. Luego llegaron los goles de Junior Arias y Lucas Cavallini, para Peñarol, mientras que Maximiliano Gómez había puesto el 2-1 parcial para el local.

8/7/2017 Peñarol 2-3 Defensor Sporting Fue una noche histórica en el Campeón del Siglo, donde Defensor Sporting (con nueve) superó a Peñarol y lo dejó sin la chance de definir el Torneo Intermedio ante Nacional. Esa tarde-noche Gonzalo Bueno marcó el empate transitorio luego de que Nahitan Nández abriera el marcador en los primeros minutos.

10/12/2016 Peñarol 0-2 Defensor Sporting El Campeón del Siglo volvió a ser el escenario y la victoria también fue para los violetas. En esta ocasión el triunfo fue por 2-0 gracias a los goles de Bueno y de Matías Cabrera. El “Zorrito” sentenció la victoria violeta en esa jornada con un tanto a los 84’ de juego tras aprovechar un error de la defensa aurinegra.