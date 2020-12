Zlatan Ibrahimovic: "Antes que yo nadie logró hacerlo bien en el Milan en su segunda vez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zlatan Ibrahimovic, la estrella que inauguró los premios "Gazzetta Sports Awards 2020", y refrendó que su estado de forma se debe a que "entreno mucho", no pudo dejar pasar por algo el gran momento deportivo del Milan y, especialmente, su aporte: "Regresar a Milán fue un desafío, porque el equipo no estaba en la cima. Y antes que yo, muchos otros jugadores que jugaron dos veces para el Milán no lograron hacerlo también como la primera".

Sobre el nivel físico que exhibe, Zlatan indicó: "Para mantenerme en forma entreno mucho, mi filosofía es 'cuando trabajas duro todo vuelve a ti'. Después de los 30 años tenemos que hacer aún más para sentirnos bien".

Ibra también recordó los numerosos triunfos conseguidos en su carrera: "Cada trofeo tiene su historia, su emoción. Todo el mundo es bonito, porque significa que has hecho algo bueno".

En lo que respecta a la campaña del Scudetto, comentó: "El equipo debe tener el valor de soñar con ganarlo, no debemos tener miedo. Creo que estoy transmitiendo mi carisma a mis compañeros. Hay que creer en sí mismos, incluso en la vejez, y nunca rendirse".