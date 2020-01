Zlatan Ibrahimovic será presentado como nuevo jugador del Milan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es el gran día. El más esperado de los últimos meses. Será un futuro. La ciudad, aunque esté dividida en dos mitades, vivirá una jornada de locos. No importa que el club ya haya dado la bienvenida al 2020 con el elocuente “Happy New Zlatan”. Ahora llega. Lo van a ver. Lo van a recibir. Lo van a ovacionar.

Hoy es el Día Z. Hoy Milan estará de fieZta. Hoy se abrirá oficialmente la segunda vida “Rossoneri” del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

Ni el curso inexorable del tiempo, ni la undécima posición en el campeonato, ni la terrible goleada sufrida ante el Atlanta, acallarán las gargantas. La expectativa toca el cielo.

Confirmado: Zlatan Ibrahimovic volverá a jugar en el Milan By Lucas Perini MIRA TAMBIÉN Confirmado: Zlatan Ibrahimovic volverá a jugar en el Milan

“Ibra” es amado más que antes. No hay fanático que no aguarde con ilusión y esperanza el regreso de este titán del fútbol mundial. No hay hincha que se digne de vivir su vida al ritmo de lo que sucede en el club de sus amores que no espere vivir jornadas gloriosas con el sueco liderando el ataque.

Es fácil concluir que, antes de pisar un terreno de juego, Ibrahimovic ya posea la corona de monarca absoluto de Milan. Y, más allá de la experiencia y voz de liderazgo que seguramente aportará al vestuario, lo que realmente entusiasma a la afición es el propio nivel deportivo que este fabuloso futbolista pudo demostrar en la MLS.

El que llega no es un jugador en decadencia, el que llega es un contendiente que quiere seguir peleando por cosas importantes, que no elude a ningún adversario y que tiene un estilo de afrontar los partidos que es capaz de contagiar a los menos entusiastas de todos.

Hoy en Milán se va a vivir un día diferente. Muy especial. Es el día Z. El día de la fieZta total. Zlatan llega a Milán.

Las primeras horas

Los primeros pasos de Zlatan hacia la nueva realidad milanista tendrán lugar en horas de la mañana. Después de arriba al aeropuerto de Linate, en un vuelo privado desde Suecia, se dirigirá al centro médico donde se realizará la revisión. Luego firmará el contrato.

De tarde va a Milanello

Cumplidos todos esos trámites oficiales, “Ibra” irá a Milanello para enfrentar las pruebas atléticas y, tal vez, el primer entrenamiento con sus compañeros. Probablemente será una tarea personalizada, porque hay que recalibrar la condición después de dos meses sin competencias.