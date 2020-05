Zlatan Ibrahimovic odiaba a Edinson Cavani en el PSG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Zlatan Ibrahimovic compartió vestuario con Edinson Cavani en el PSG y, definitivamente, por la revelación que hizo un compañero que tuvo el sueco en la MLS, no tuvo una buena relación.

Michael Ciani, quien jugó en Los Angeles Galaxy con el Zlatan, contó en RMC Sport algunas de las confesiones del ariete en la intimidad del vestuario. "Si eres cercano a Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG. La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani. Me dijo que solo había odiado a tres o cuatro compañeros en su carrera... y uno de ellos era Cavani", aseguró en los micrófonos de la radio francesa.

A lo largo de tres temporadas en las que el PSG ganó plenamente la Ligue 1, Ibrahimovic y Cavani pugnaron por el título de máximo goleador. El sueco se lo adjudicó en las campañas 2013/2014 (26 dianas) y 2015/2016 (38), pero el uruguayo siempre le pisó los talones e incluso en 2018 le arrebató a su excompañero la condición de máximo goleador histórico del equipo parisino.