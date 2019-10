Zlatan Ibrahimovic y su gesto obsceno a la hinchada rival después de perder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sueco Zlatan Ibrahimovic no bancó el hostigamiento de los aficionados rivales y realizó un gesto obsceno. Todo sucedió después de que su equipo, Los Angeles Galaxy, quedase eliminados por su rival ciudadano, el LAFC, en las ‘semis’ de la Conferencia Oeste de la MLS Cup. El sueco salió del campo mostrando sus genitales a la tribuna.

Increpado por los seguidores rivales, algo habitual en el clásico ciudadano de Los Angeles, Ibra les dedicó el polémico gesto mientras los encaraba con su mirada y postura.



Un crack dentro de la cancha, pero un mal perdedor fuera de ella. Así se despide @Ibra_official de la temporada, del @LAGalaxy y de la @MLS pic.twitter.com/i21frBsJBd — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) October 25, 2019

La temporada para los Galaxy y para Ibrahimovic terminó y todos se preguntan si el sueco seguirá o no en el equipo angelino. “Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”, comentó.

Acerca del incidente, Ibra le restó importancia. “Dijeron algo. No fue irrespetuoso, pero esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80,000 personas. Esto es un paseo por el parque”.