Zlatan dejó la arrogancia a un lado

Tras siete partidos sin poder ganar, Los Ángeles Galaxy derrotó de manera contundente 3 a 0 a Seattle Sounders en partido disputado en el StubHub Center. Zlatan Ibrahimovic se encargó de convertir la pena máxima y anotar el primero de la tarde. Luego, tras una gran combinación entre el sueco y Alessandrini, Kamara amplió la ventaja. Y ya en el complemento, Emmanuel Boateng sentenció el juego.

El equipo dirigido por Dominic Kinnear no sólo fue certero en ataque, jugó un partido defensivo impecable, lo que les permitió terminar con el arco en cero, algo que no lograban desde hacía once partidos.

Nicolás Lodeiro estuvo en el partido, jugó los 90’ y fue protagonista de las jugadas más peligrosas del Seattle Sounders. Esta vez sin éxito.



Sin embargo, y a pesar de lo mucho que su equipo necesitaba la victoria, para Zlatan Ibrahimovic lo más importante fue la interpretación del himno por parte de una niña de siete años en la ceremonia previa al partido. Con la victoria ante Seattle Sounders, Los Ángeles Galaxy aún sueña con la posibilidad de clasificarse a los playoffs. Pero Ibrahimovic captó todas las miradas antes del partido debido a su emocionada reacción tras la interpretación del himno de Estados Unidos.

La encargada de entonarlo fue una niña llamada Malea Emma, quien con su voz dejó de boca abierta a todos los asistentes del StubHub Center y al propio delantero sueco.

Mientras la niña cantaba y la mayoría de sus compañeros lo escuchaban con la mano sobre el corazón, se pudo ver a Zlatan sonriente todo el tiempo y al término de la interpretación aplaudió rabiosamente a Emma.

Más tarde, el propio futbolista sueco le otorgó a la niña el reconocimiento como la MVP del partido a través de su cuenta de Twitter. Y lo acompañó con su video entonando el himno.

Malea Emma Tjandrawidjaja; así se llama la pequeña cantante, que ganó un concurso organizado por Los Ángeles y por eso fue la encargada de interpretar el himno, una melodía que no es fácil de cantar.

Además de emocionar a todos los presentes le dio suerte al equipo de Zlatan, que se reencontró con la victoria tras un mes sin poder ganar.