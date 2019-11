Zinedine Zidane: "No veo a Valverde como Pogba"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No veo a Fede Valverde como Pogba", dijo cuando fue preguntado por si ha encontrado en el uruguayo un nuevo Pogba. "Es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro pero también presente, lo está haciendo bien y a mi no me sorprende. Es un jugador importante de la plantilla pero Pogba no es".

El técnico madridista se mostró satisfecho con la evolución del belga Eden Hazard, al que no ve cohibido en el Real Madrid. "Le vemos mejor, lo que le falta un poco es marcar con regularidad pero no estamos preocupados, estamos contentos con lo que hace en el campo".

"Cada día le vemos mucho mejor y era normal necesitar un poco de tiempo. Cuando empiece a marcar estaremos contentos por sus goles. No creo que esté tímido porque ante el Galatasaray probó a tirar en dos ocasiones de gol, pero jugadores como Eden ven cosas que otros no ven. El otro día pudo marcar pero vio solo a Varane. Todo el mundo quiere ver a Eden mejor pero lo veo mucho mejor cada día y contento con lo que hace. Tranquilidad", añadió.

La sorprendente confesión del brasileño Marcelo, desvelando que sufrió un ataque de ansiedad el día antes y a minutos de jugar la final de Kiev de la Champions League 2018-19 frente al Liverpool, le dio normalidad Zidane.

"No lo sabía", confesó sin tener esa información del estado de su jugador para hacer la alineación. "Antes de jugar una final de Champions o el Mundial seguro que estas más estresado, es normal. Yo lo he vivido de jugador y cuando llega el partido ya está, cambias el chip, estás concentrado y metido", afirmó.

Respecto al duelo ante el Real Betis pidió Zidane a sus jugadores la misma intensidad mostrada ante el Leganés. "Todos los equipos vienen al Bernabéu a sacar algo. Tenemos que estar preparados, sabiendo que vamos a tener un partido complicado y dar el máximo. Cada partido es una película diferente y tienes que estar al cien por cien para sumar".

Se esperan rotaciones en el equipo titular del Real Madrid pero su técnico descarta que haya segunda y tercera unidad, ni que haya dado con un equipo titular tipo que repitió en sus dos últimos encuentros.

"Nivel siempre hay dentro de la plantilla, hay jugadores que están mejor o peor pero no tengo un plan a, b y c. Cada tres días tengo que hacer un equipo y dejar fuera a jugadores que es lo que me molesta más. Siempre intento meter el mejor equipo posible en cada partido y puede cambiar por los jugadores que tengo", dijo.

Sobre el rival destacó la figura de Nabil Fekir, que aseguró "se está integrando bien" y "es un jugador con mucha calidad" que dará alegrías al Real Betis. "Está demostrado su potencial poco a poco y no me sorprende que marcase en su último partido".

Terminó hablando del PSG y su gran momento, con un recuperado Mbappe a gran nivel. "No es sorprendente lo que consigue Mbappe porque es uno de los mejores jugadores del mundo y lo demuestra con sus estadísticas".

"El PSG es un equipo completo con mucha calidad, tendremos mucho cuidado con Mbappe y con todo el equipo que tiene gran nivel. Queda mucho para ese partido y me interesan los partidos que tenemos antes en los que tenemos que centrarnos", sentenció.