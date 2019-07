Zambrano aseguró que Leodan González no le avisó de un posible penal a Otamendi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, responsable de dirigir la semifinal que Brasil le ganó a Argentina por 2-0, afirmó que el uruguayo Leodan González, encargado del VAR, nunca le avisó de la existencia de un posible penal de Arthur por un golpe sobre Nicolás Otamendi.

En diálogo con Super K-800, radio de su país, al referirse en primer lugar a la supuesta falta al "Kun" Agüero, Zambrano indicó: "Es claro que (Sergio) Agüero pisa. Es casi una falta temeraria al defensor (Dani Alves). ¿Por qué no ven la cámara de atrás del arco?".

Posteriormente, consultado por la incidencia entre Arthur y Nicolás Otamendi, comentó: "No la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado".

Además, agregó: “Dijeron que yo perdí la comunicación con el VAR, y eso es totalmente mentira. Yo estoy tranquilo y di lo mejor de mi parte”.

Por otra parte, sobre las acusaciones posteriores al cotejo que realizó Lionel Messi, el juez ecuatoriano señaló: "Se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión".