La zaga de Peñarol se reforzó bien con las contrataciones que pidió Diego Forlán

Desde el punto de vista defensivo, el 2019 había comenzado muy bien para Peñarol. El equipo que por ese entonces dirigía Diego López ganó el Torneo Apertura siendo el arco menos vencido con 11 goles recibidos en 15 partidos.

Además, en la Copa Libertadores de América, el carbonero jugó la fase de grupos con seis partidos y solo recibió cinco tantos.

Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema y Lucas Hernández eran los cuatro que habitualmente jugaban como titulares, sumándose a la seguridad de Kevin Dawson en el arco. Pero tras ese buen primer semestre, todo empezó a cambiar con las salidas de Cristian Lema y Lucas Hernández.

La zaga de Peñarol no fue la misma y a pesar de las contrataciones de Rodrigo Abascal y el argentino Gabriel Rojas, la última zona carbonera tuvo muchas falencias.

En el Torneo Intermedio el aurinegro recibió siete goles en la misma cantidad de partidos y en el Clausura comenzó con una mala racha, pero luego repuntó y solamente recibió 11 tantos en 15 juegos.

Diego Forlán en uno de los entrenamientos de Peñarol en Los Ángeles. Foto: EFE.

Cambio de entrenador incluido pensando en 2020, la llegada de Diego Forlán trajo consigo una renovación de la zaga en cuanto a contrataciones, pero ahora el entrenador deberá decidir quiénes serán los titulares.

Para eso “Cachavacha” tuvo ayer su primer amistoso de la pretemporada frente a Seattle Sounders en Estados Unidos y el domingo a las 00:30 de Uruguay se medirá a Los Ángeles FC.

De la temporada 2019 se mantienen Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal y Gabriel Rojas, mientras que llegaron Juan Manuel Acosta, Robert Herrera y Gary Kagelmacher.

También se dio el ascenso del juvenil Mathías Pintos, quien en 2019 llegó a Peñarol desde Liverpool para jugar en la Tercera División y ahora está en la pretemporada del plantel mayor en Los Ángeles.

En la actualidad, Diego Forlán tiene a nueve futbolistas dentro del plantel para ocupar las posiciones en la zaga: tres laterales derechos, cuatro zagueros centrales y dos marcadores de punta izquierdos.

La palabra la tendrá el entrenador y el que mejor se adapte a su estilo será el que juegue, pero hay aspectos a tener en cuenta. Fabricio Formiliano es el líder de la zaga carbonera y se hace difícil pensar que no sea titular, siempre y cuando no se vaya, pues en cada período de pases hay posibilidades de que emigre.

Dentro de las contrataciones, Juan Manuel Acosta luchará por el lateral izquierdo, mientras que Gary Kagelmacher y Robert Herrera bien pueden ser acompañantes para “Tito” Formiliano.

Herrera corre con una ventaja y es que puede actuar en cualquier puesto de la línea de cuatro y eso le puede jugar a favor en el equipo.

Lo cierto es que la zaga de Peñarol se reforzó y creció pensando en volver a ser campeón del Uruguayo y por supuesto, trascender en la Copa Libertadores de América.

Fabricio Formiliano firmando autógrafos en Los Ángeles. Foto: @OficialCAP.

FORMILIANO "Tito" es el estandarte de la zaga de Peñarol

A pesar de haber tenido algún altibajo en la temporada 2019, Fabricio Formiliano es el líder de la zaga. En cada mercado está la chance de que se vaya, pero si continúa es una pieza clave para Peñarol.

busquets ¿Se queda o sale a préstamo?

Luego de su participación en el Mundial Sub 20 con Uruguay no tuvo mucho rodaje en Peñarol y las pocas veces que jugó, no rindió lo esperado. En tal sentido, el lateral derecho podría salir a préstamo.

Ezequiel Busquets en un entrenamiento de Peñarol en Los Ángeles. Foto: @OficialCAP.

ACOSTA Llegó para pelear por un lugar en el equipo

Fue la primera alta del plantel y comenzó la pretemporada el 6 de enero. En voz baja y con mucha humildad, Juan Acosta (26 años) buscará pelear por el puesto en el lateral derecho de Peñarol y tiene con qué.

Juan Manuel Acosta en un entrenamiento de Peñarol. Foto: @OficialCAP.

HERRERA Un polifuncional en la zaga

El defensor de 30 años es una de las caras nuevas del plantel de Diego Forlán y una de las grandes ventajas es que puede jugar en cualquiera de los cuatro puestos de la zaga y será una pieza importante.

Robert Herrera. Foto: EFE.

KAGELMACHER Experiencia para la última zona del equipo

La última incorporación de Peñarol jugó 10 temporadas en Europa y le aportará una cuota más de experiencia a la zaga de un equipo que tendrá velocidad y técnica, dos pretensiones importantes de Diego Forlán.