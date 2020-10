Yonatan Irrazábal y el secreto de Rentistas: "Nunca nadie se sintió más que el equipo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yonatan Irrazábal fue fundamental en el arco del Rentistas campeón del Apertura. El arquero, criado en Defensor Sporting, ya sabía de ganar torneos cortos. Incluso fue Campeón Uruguayo en 2008/2009 con la violeta, pero como arquero suplente. El Apertura que ganó el miércoles con el Bicho Colorado tuvo otro sabor. Entre otras cosas porque fue figura y terminó siendo una de las vallas menos vencidas del campeonato. Y en la final sacó dos pelotas muy difíciles cuando el partido estaba 0 a 0.

“Rentistas es un club modesto en el que se hace mucho sacrificio día a día. Quedar en su historia es maravilloso y es algo que vamos a recordar para siempre. Capaz que hoy los más jóvenes no se dan mucha cuenta de lo que sucedió, pero los que tenemos más experiencia sabemos que nos va a quedar para toda la vida”, dijo Irrazábal.

Mientras sus compañeros saltaban abrazados en la cancha, él estaba tirado en el campo llorando. “Yo no paraba de llorar porque dentro mío sabía lo que habíamos conseguido. Nadie pensaba que íbamos a llegar a ser campeones. Después, en el hotel, la copa no me la sacaba nadie. En el estadio estaba bravo sacársela a Rodales, te tenías que pelear con él. Pero en el hotel la prestó un ratito”, contó riendo el arquero.

Con Los Pumas

De regreso en el hotel, ya como campeones, cenaron, brindaron y cantaron. Tanto que pensaron que se iban a despertar los rugbistas, que compartían el lugar con ellos y los habían alentado cuando salieron para el estadio. “Fue un momento buenísimo, más que nada de los muchachos de Los Pumas y estaban los chilenos también. Siempre conversábamos. Vieron nuestros partidos contra Defensor y Danubio y nos comentaban que jugábamos bien. Hasta nos inventaron una canción cuando salimos para el estadio. Cuando volvimos ya era muy tarde y estaban descansando, pero deben haber escuchado nuestros gritos. Armamos un poco de quilombo, pero nos permitieron en el hotel”.

Yonatan Irrazábal.

A los 32 años, el arquero parece estar pasando por su mejor momento. “Siempre digo que el mejor momento es el que viene. Porque siempre apuesto a seguir consiguiendo cosas, más en este club y con este grupo humano que es buenísimo. Logramos algo histórico que voy a tener siempre presente. Por lo que fue el campeonato desde la primera fecha en la que le ganamos a Nacional, hasta ahora en que cerramos contra ellos con el título”, analizó quien solo faltó a un partido, con Deportivo Maldonado, porque había sido expulsado ante Boston River.

Cerro

Rentistas perdió un partido en todo el torneo, frente a Cerro, un club que Irrazábal defendió. “Tras ese partido sentimos que podíamos perder la punta y la ilusión del campeonato. Nos juntamos en el vestuario y hablamos muchísimo. Sabíamos que teníamos que hacernos fuertes porque venían dos rivales que hoy están mal, pero son difíciles. Jugamos muy bien frente a Defensor. Conseguir esos tres puntos nos hizo volver a creer”.

Irrazábal rechaza un centro. Foto: Nicolás Pereyra

El técnico Alejandro Cappuccio asegura que Irrazábal es un arquero completo: que es bueno bajo los palos, saliendo y le pega a la pelota con los dos pies. “Hemos tenido muchas charlas. No es mérito mío sino también de él que me exige al máximo y me convence de lo que puedo conseguir. El puesto de arquero es el que más se ha modernizado; ya no es solo atajar, hay que manejar la pelota y ser una opción para los compañeros”, explicó Yonatan, quien llegó a principios de este año a Rentistas. Fue Ignacio Bordad, el entrenador de arqueros con quien ya había trabajado en Cerro, quien lo acercó cuando recién había regresado de México. “Nacho me dijo que había un proyecto buenísimo en Rentistas y me contó sobre la idea de Alejandro, de tener siempre el balón y que necesitaban un arquero que jugara mucho con los pies. Me encantó el proyecto y el club. Cada oportunidad que tienen de dinero lo invierten en infraestructura y en divisiones formativas”.

Cappuccio

“Alejandro tiene los pies sobre la tierra y es un estratega impresionante. Busca siempre las debilidades del rival y las nuestras las transforma en fortalezas. Tiene un ida y vuelta muy bueno con nosotros. Es uno más, se siente jugador. Uno entra a la cancha sabiendo que tiene el constante respaldo suyo. Está siempre mirando lo que le conviene al equipo. Nunca nadie se sintió más que el equipo, y fue el equipo que nos llevó a ganar el torneo”, afirmó el “Mono”, quien le debe su apodo a Ángel Castelnoble, que fue su técnico en una selección Sub 16.

en almería Olivera corrió por toda la casa festejando el gol Cristian Olivera era una de las figuras de Rentistas, pero cuatro fechas antes del final del torneo hizo las valijas para irse a España a defender al Almería. Aunque disfruta de esta nueva etapa de su carrera, nunca dejó de mandarle mensajes a sus excompañeros antes de cada partido y hubiera deseado estar el miércoles en el Centenario para jugar la final. Vio el partido junto a sus padres, Andrés y Katy, y a su hermano menor Valentín, que fueron a acompañarlo en sus dos primeros meses en la madre patria. “Fue una locura, lo viví renervioso. Fue el partido en el que más sufrí en mi vida. Sobre todo en el primer tiempo, no tanto en el segundo. Y cuando hizo el gol Gonza (Vega) corrí por toda la casa”, contó desde su apartamento ubicado en la zona La Térmica, de Almería. “Me hubiera encantado jugar la final, pero el avión pasa una sola vez y hay que tomárselo”, añadió el delantero, quien también es campeón.

Después del partido le pasó mensajes a algunos de los jugadores del Bicho y a otros los llamó. También habló con el técnico Cappuccio, porque aunque el entrenador de Almería utiliza su mismo sistema, reconoció que lo echa de menos. “Me dijo que me quería mucho. Cappuccio siempre se extraña. Se merece todo esto por el técnico y la persona que es”, culminó quien ya ingresó en dos partidos de su nuevo equipo.

Irrazabal se formó en Defensor Sporting, el club donde estuvo ocho años en Primera División, aunque buena parte de ese lapso fue segundo arquero tras perder la titularidad con Martín Campaña luego de una lesión. “Tuve opciones para salir, pero me daba miedo ir a otro equipo o buscar alternativas. Me costaba mucho irme del club que me formó. Después me di cuenta que no era así. En Cerro me abrieron las puertas y encontré amigos y un grupo excepcional”.

Tener que salir de Defensor Sporting, en 2016, fue doloroso. “Un grupo de hinchas me organizó una despedida en el quincho. Me fui llorando porque no quería salir de esa manera. Quería quedarme seis meses más, pero tomaron la decisión de no contar más conmigo. Por suerte después las cosas resultaron bien”, confió quien lleva cuatro años sin comer carne. La decisión de ser vegetariano la tomó en primer lugar por los animales y luego por salud. Tanto él como Valeria, su esposa, son amantes de las mascotas: tienen tres perros y tres gatos.

La conoció por Messenger en épocas en que no había Whatsapp. Luego coincidieron en un boliche en el Parque Rodó. “La vi y le toqué el hombro, pero ni se dio cuenta que era yo. Hoy llevamos 10 años juntos y cinco de casados. Es mi gran pilar”, relató.

Rentistas justo campeón del torneo Apertura. Foto: Nicolás Pereyra.

“Hoy mi cabeza está en Rentistas. Obvio, que si viene algo mejor habrá que tomarlo, pero quisiera que se quedara la mayoría del plantel y el técnico. Quiero que se queden todos, je. Para perseguir otra ilusión con este grupo que es brutal”, finalizó.