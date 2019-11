Yeferson Quintana: "Queremos salir campeones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo está cumpliendo con una temporada espectacular, está tercero en la Tabla Anual, en puesto de clasificación a la Copa Libertadores y todavía con la ilusión de pelear por la acumulada; para ello este domingo tiene un partido decisivo, cuando visite a Nacional en el Gran Parque Central. Además, después de los tricolores y de Peñarol, los arachanes son el tercer equipo menos vencido (28 goles en contra en el año), atrás de los aurinegros (24) y de los albos (27). Y en eso tiene mucho que ver Yeferson Quintana, que está a préstamo desde Peñarol, equipo con el que tiene contrato hasta 2021.

—¿De qué forma te esperás el partido del domingo en el Gran Parque Central y cómo lo tiene que encarar Cerro Largo para ganarlo?

—Nacional viene bien, está haciendo un buen trabajo en su casa, sabemos que nosotros tenemos un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta jugar; jugar en el Parque Central, que es una cancha que está en buen estado, nos va a ayudar bastante a lo que generamos nosotros en el campo de juego, por eso considero que va a ser un partido con mucha dinámica.

—Será tu primera vez en el Gran Parque Central; ¿te esperás un partido diferente por tu pasado en Peñarol y porque en el plantel de Cerro Largo hay varios exjugadores de los aurinegros?

—Cuando nos toca jugar contra los grandes sabemos que uno lo vive diferente, y tenemos claro que nosotros, que hemos jugado en Peñarol, quizás te tratan de otra manera, pero yo lo tomo normal, uno es un jugador, esto es un trabajo, lo vivo de otro manera en el sentido de jugarlo y poder vivirlo, pero tampoco hay que darle mucha cabida al tema de la rivalidad.

—¿A qué se debe la muy buena campaña de Cerro Largo? ¿Qué virtudes del equipo destacás, que los llevaron a estar pujando por la Anual y en puesto de Libertadores a siete fechas del final del Uruguayo?

—Creo que el compromiso que tenemos nosotros, de vivir la realidad del día a día, de vernos todos los días y ver la realidad que vivimos, en situaciones que otros equipos no pasan, eso nos fortalece demasiado. Creo que cada chico que juega acá te lo demuestra en cada práctica, a veces el sacrificio es mucho, lo más importante es el compromiso de vivir el día a día acá como si fuéramos una familia del pueblo.

—Estamos en la recta final del Uruguayo; hoy por hoy, ¿cuál es el objetivo de Cerro Largo?

—Nuestro objetivo es ganarle a Nacional y quedarnos lo más cerca posible, para después intentar no resbalarnos para poder seguir prendiditos ahí arriba, queremos salir campeones, pero también queremos entrar a la Libertadores.

—¿Se habló en el grupo la situación de Mauro Luna?

—Sí, se habló. Como se comentó, es algo que el técnico decide, nosotros estamos ahí, pero ahora le toca a Mauro Luna hacer de su parte para volver con nosotros, que es un jugador muy importante.

—¿Es muy difícil marcar a Gonzalo Bergessio? ¿Es tan mañoso como dicen algunos defensas?

—Contra él jugué el clásico que empatamos, después jugué en este Apertura con Cerro Largo, cuando también empatamos 2-2. Es un jugador mañoso, que le gusta mucho el contacto físico, yo también soy un jugador vivo, sé cómo juegan los rivales y doy lo mejor para que no hagan goles. Es un jugador interesante.

—​Al estar a préstamo de Peñarol, ¿cuál son tus aspiraciones para la próxima temporada?

—Primero que nada quiero terminar de la mejor manera acá, seguir jugando, y después ver las propuestas que puedan llegar. Bien o mal sabemos que soy jugador de Peñarol y el 3 de enero me tengo que presentar en Los Aromos. Veremos qué pasará, no sé si me llamarán de Peñarol; en el caso de que no, habrá que buscar otras opciones.

—¿Cómo evaluás tu rendimiento durante la temporada?​

—Como le digo mismo a mi empresario ("Chino" Lasalvia), a mí a veces me cuesta la pretemporada, a veces no encuentro bien el juego, pero cuando encuentro mi nivel no bajo, he tenido buenos rendimientos, yo me siento muy bien, a un nivel que hoy por hoy Cerro Largo si ves es de los equipos con menos goles en contra.

Su periplo por Estados Unidos en el San José Earthquakes

— ¿Cómo fue la experiencia en el fútbol de la MLS?

—¡Pah! La verdad que en Estados Unidos te das cuenta lo que es la vida de un jugador profesional, de cómo te tratan, de cómo te recibe el club. Después venís acá y se va la realidad de todo, es un fútbol de otro nivel, que a cualquier otro jugador le gustaría vivir.

—¿Cuál fue el jugador que más te costó marcar en Estados Unidos?

—Zlatan (Ibrahimović) era uno que lo ves jugar y te asombra, es una realidad el nivel que tiene. Me acuerdo que los hermanos mexicanos Dos Santos, me acuerdo que empezaban a jugar y hacían lo que querían, ¡era impresionante! Mismo Diego Rossi, que con Carlos Vela eran imparables. Cuando jugamos en contra le decía 'Diego, no me hagas la tarde imposible y andate para el otro lado, sino te voy a llenar a patadas' je.

— ¿Y te hacía caso?

— Ja, ja. Sí, se fue para el otro lado, ¡es buenísimo Diego!

—En la cancha, ¿qué cosas te sorprendieron de Zlatan?

—Ese partido, el técnico me saca del equipo un viernes, venía jugando, yo no entendía nada. Yo estaba esperando para enfrentarlo para ver qué se sentía de jugar contra Zlatan, pero me sacaron y me llevó al banco. A los 10 minutos íbamos perdiendo 3 a 0, ahí me mandan a calentar, entro en el segundo tiempo, empatamos 3-3 y casi le ganamos. ¡No sabés lo que fue!

— ¿No te animaste a pedirle la camiseta?

—No... Se fue muy quemado por el empate, je.