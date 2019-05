Yamila Badell ascendió a Primera División con el Deportivo Tacón de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Fabiana, la mamá de Yamila Badell, le costó aceptar que su hija jugara al fútbol. Por esas épocas arrancaba en el Playa Honda siendo la única niña del equipo, la goleadora del mismo y también de la Liga. Es más, ella festejaba sus goles sola mientras los varones se abrazaban entre ellos.



Fabiana se cansó de poner muñecas sobre la cama de su hija, pero Yamila las tiraba para abajo y en su lugar colocaba la pelota.



A los 23 años, Yamila acaba de ser campeona de la Liga con el Deportivo Tacón madrileño y también venció en los playoff logrando el ascenso a Primera División por primera vez en la historia del club. Cuando ganaron la Liga, Yamila tuvo la gran satisfacción de celebrar el título con su madre, que había viajado a España. Es que aunque a Fabiana le costó entender que su hija iba a seguir los pasos de su padre, el exfutbolista Gustavo Badell, nunca dejó de apoyarla.

“Estamos asimilando lo que logramos después de todo el trabajo del año y el sacrificio. Miramos fotos, recibimos mensajes, es algo muy hermosos de vivir”, contó Yamila desde su hogar en Vallecas.



En la madre patria hay gran furor con el fútbol femenino. Y en partidos de Primera División se han llegado a llenar estadios como el de Athletic de Bilbao o el Wanda Metropolitano. Y en Segunda, el Tacón no fue la excepción llenando su estadio, el García de la Mata.

Yamila lleva tres años en España. Llegó con sólo 20 para jugar en Málaga, donde estuvo una temporada y ahora lleva dos en el Tacón. “Me sirvió para abrir los ojos en muchos aspectos. Vivir otra vida, crecer mucho en lo futbolístico y en lo personal. Ahora, con más experiencia, he podido afrontar situaciones con otra madurez que cuando recién había salido de la cajita de cristal de la familia. Venís de tenerlo todo y caés a otro mundo donde no todas las cosas resultan como querés”, explicó. “Por ejemplo, si te lesionás y estás en Uruguay tenés el apoyo de la familia y estás rodeada de la gente que te quiere. Acá estás sola y sos vos con tu lesión y tu cabeza. Pasan cosas, hay momentos en que se tropieza, porque el jugador no está siempre en lo más alto y tiene altibajos durante un año. En esos momentos se extraña más. Además, yo soy muy pegada a mi familia, muy agarrada a los míos”, admitió quien esta temporada jugó como carrilera en Tacón.

GOLES. “Me pusieron de extremo por derecha y por izquierda. En los playoffs jugué por derecha, pero durante el campeonato lo hice por izquierda, que es donde me siento más cómoda. Por un tema de la pegada al gol, tengo mejor estudiados los goles por la izquierda, por la forma en que golpeo”, aclaró sobre los 10 tantos que anotó.



“El año pasado cuando llegué estaba Marta Tejedor y fui un poco polifuncional. Estuve jugando de extremo por derecha, también me ponían como media punta. Y en la final por el ascenso del año pasado di una mano de medio centro”.



Este año con David Aznar como entrenador, pudo aprovechar su velocidad. “David vio mi sacrificio, porque tengo mucho recorrido por la banda: colaboro con la defensa y también llego. No me importa si tengo que atacar o defender, estoy en los dos lados”.

Celebración. Las jugadoras del Tacón festejaron en la Fuente de Apolo, a dos cuadras de las Cibeles.

CELESTE. Insólitamente, Yamila no ha sido convocada a la selección femenina de Uruguay que dirige Ariel Longo. Su última participación fue en la Copa América que se jugó en abril del año pasado. “Tuve un intercambio de palabras y pensamientos con el técnico, pero en buenos términos. Pero el que tiene el poder y el mando es él y dice cómo son las cosas. Y nosotros pagamos los platos rotos”, reveló. Uruguay no clasificó al Mundial, pero jugará el partido despedida de Argentina que representará a Sudamérica junto a Brasil y Chile. Del proceso de Longo, Yamila es la única que no fue citada. “Fue uno de los golpes más duros que me tocó vivir en el fútbol. Aspiro a volver a representar a mi país. Que me cortaran así las alas con la selección me tuvo muy mal. Pasé noches llorando. Fue uno de esos momentos en que necesitaba el sustento familiar. Sé que no es algo a nivel futbolístico. Soy muy autocrítica. Me fue muy bien en la Copa América y mi nivel ahora es bueno. Igual sigo soñando porque es una de las cosas que nunca dejo de hacer”.

Capitán. Diego Godín invitó a Yamila al partido Atlético- Barcelona en el Wanda.

con godín y josema De visita en el Wanda Metropolitano A pesar de que lleva dos años viviendo en la capital española, recién hace unos días pudo conocer a Diego Godín. Fue gracias a un contacto que le hizo la gente de la Mutual. “Me invitó al partido entre Atlético y Barcelona en el Wanda. Godín es leyenda allí y yo me quería sacar una foto con él antes que se fuera de Madrid. Lo pude conocer a él y a todos sus compañeros”, contó.

Con Josema, recordaron momentos compartidos en la niñez. Es que Lourdes, la mamá de Giovanni González es la madrina de Gianni, el hermano de Yamila. Y ella compartió su infancia con “Gio”, incluso decían que eran primos. El hoy jugador aurinegro hizo las formativas en Danubio y era amigo de Giménez. “Josema” iba a los cumpleaños de “Gio” y Yamila jugaba al fútbol con ellos. En su visita al Wanda ambos recordaron esas épocas.