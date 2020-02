Yamandú Costa: "Pensaron que íbamos a aceptar casi que en una sumisión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El futuro de Joaquín Zeballos está en el aire, pero lo que sí se conoce es que el delantero ya no pertenece a Juventud de Las Piedras luego de que se llegara a un acuerdo para rescindir el contrato.

"Entendemos que un jugador parado todo un año es un exjugador y eso no lo queremos para Zeballos porque lo formamos para que sea un talento en el medio uruguayo o en el exterior", expresó el presidente Yamandú Costa a Ovación.

Zeballos "es un jugador que se ha desarrollado y lo hemos formado en el club con buena performance. Goleador en la B, en el Uruguayo 2019 y rodeado de una delantera muy fuerte y formada por nosotros como Federico Viñas y Diego García (hoy en América y Estudiantes)", agregó.

Costa hizo referencia a que "cuando Juventud baja a la "B", cosa que no nos estresa porque pudimos mostrar a jugadores como ellos y seguir promoviendo talento joven, el representante del jugador y el jugador dijeron que no querían renovar y un buen día vienen diciendo que Peñarol lo quería a Zeballos. Ahí respondimos que Peñarol tenía que hacer una oferta, pero hasta el viernes pasado Peñarol no había hecho una. En ningún momento Peñarol, y eso que nos comunicamos con los dirigentes, nos hizo una oferta".

"El jugador se decreta en rebeldía aludiendo que Juventud no aceptaba la oferta de Peñarol pero lo único que había eran movimientos mediáticos y fue ahí en donde comienza a no venir a entrenar. Pensaron que a Juventud iba a ser fácil doblegarlo y que íbamos a aceptar casi que en una sumisión ante el poder de algunos intermediarios del fútbol que lo buscan es llevarse los jugadores libres", agregó Costa.

"Descubrimos que hay otros intereses del representante y que lo que quiere es tener al jugador libre para llevarse un porcentaje para sus haberes y es algo que Juventud no está de acuerdo", sentenció el presidente del equipo pedrense.