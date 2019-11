Xisco: "No iba a dejar que se me escape una oportunidad deseada por unos energúmenos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Xisco Jiménez lleva poco más de dos meses en Peñarol y también en el fútbol uruguayo, pero en este breve tiempo ha logrado adaptarse rápidamente y ser una pieza importante para la recuperación de un equipo que aspira a su tercer campeonato seguido. Este lunes en Las Voces del Fütbol de AM1010 habló de varios temas.

Su llegada y adaptación.

"Me he encontrado muy bien. Bien pronto llegado al país mi adaptación ha sido bastante rápida también por los compañeros y la gente del club que ha hecho todo lo posible para que me sienta a gusto".

"Tenía claro que venía a un club nuevo, a un país nuevo con costumbres diferentes, pero tampoco son tan diferentes a España. Intenté adaptarme de la mejor manera y después el día a día con los entrenamientos, conocer a cada compañero, saber cómo suele pensar el jugador aquí en Uruguay. Con confianza te vas haciendo".

Cómo le llegó la posibilidad de Peñarol.

"Estaba en Mallorca porque había acabado contrato con Osasuna y estaba a la espera si me iba a renovar. Llegó un momento que no podía esperar más porque corría el riesgo de quedarme sin equipo. La idea no era irme de España o salir lejos porque tengo tres hijos que están viviendo en Mallorca. Irme lejos me iba a alejar de mis hijos. Pero poco a poco se fueron cerrando las posibilidades; lo de España tampoco me terminaba por convencer. Un día apareció una posibilidad de venir a Peñarol. Es un club conocido a nivel internacional, históricamente un gran club y era un gran reto para mí. No me lo pensé. Intentamos llegar a un acuerdo rápidamente porque me atraía".

"Cuando venir a Peñarol lo que hago es informarme con compañeros uruguayos que tuve en otros equipos, con amigos que conocen la liga, que conocen el país. Lo que me dijeron fue un motivo más para venir. Todo lo que me dijeron fue positivo. Obviamente me comentaron cosas de las canchas, del día a día que no iba a ser todo de color de rosas".

Los comentarios sobre su sexualidad

"Sé que se habló. Cuando llegué fue las primeras cosas que preguntó la gente. Estaba en Mallorca con mis hijos, con mi familia y me reía. Obviamente son unas fotos que invitan a pensar que soy gay, pero nada más lejos de la realidad. Son fotos con alguna copa de más con amigos de toda la vida, incluso familiares en alguna foto. Tienen 10 o 12 años y han pasado antes en España, han pasado en Inglaterra y nunca le han dado importancia. Me sorprendió eso porque no tendría que haber ningún problema de lo que haga cada uno en su vida privada, más en estos casos. Tengo que decir que no soy gay y nunca he hecho nada en ninguna asociación, ningún colectivo. Son fotos de joda. En el vestuario me recibieron muy bien, ningún problema con eso. Aunque todas las opiniones son respetables".

¿Ello lo hizo dudar de fichar por Peñarol?

"En ningún momento. Primero porque estoy por encima de todo comentario. Después porque no iba a tener problemas, otra cosa es que sea verdad y que entre en un clima que en el día a día no esté contento. No iba a dejar que por cuatro energúmenos se me vaya a escapar una oportunidad que deseaba. Al final la gente te la tienes que ganar en el cara a cara".

La conexión con sus compañeros.

"Gracias a ellos ha sido todo más fácil. Yo también soy un tío que le gusta conocer todos los detalles de mis compañeros: si están con novia, sin novia; con hijos, sin hijos... lo que sea porque el equipo va más allá de lo que seamos los jugadores. Al final cuando creas un buen grupo y vas formando una pequeña familia, es la clave para conseguir cosas importantes. He intentado conocerlos y que sepan que pueden tener un apoyo para lo que puedan necesitar, llevo mucho en esto del fútbol y hay muchas cosas que a los jóvenes les puede ayudar más. La clave del éxito ha sido esa confianza y que en el campo todos hacen una carrera por el compañero si hace falta, les guarda la espalda y eso es algo super importante".

El gol a Fénix y las palabras a Pellistri.

"El otro día Pellistri hizo un jugadón y yo marqué el gol. Lo que le decía que el gol es suyo, es una manera de darle más confianza y en el fondo lo pienso. Es un chaval de 17 años que tiene toda la carrera por delante, con una proyección espectacular. Hay que cuidarlo y que se lo vaya creciendo. No tiene techo".

"Los jóvenes que están en el equipo tienen una predisposición brutal cuando los ayudas y eso es lo que importa, que vayamos creciendo. También que los chavales vayan cogiendo buenos hábitos... bueno, 'agarrando' buenos hábitos. Al final de lo que se trata es que cada uno vaya mejorando individualmente para que ayude al equipo".

Cómo jugar los dos junto a Viatri.

"Tratamos de compenetrarnos lo mejor posible. Somos dos 9 parecidos, pero cada uno con sus características. Cuando jugamos los dos juntos intentamos no estar los dos arriba, que siempre haya uno por detrás que pueda brindar ayuda con los mediocentros y jugar con la mediapunta, para complicar a la defensa con las marcas fijas".

El clásico, su fama y la comparación Barcelona-Real Madrid

"El clásico de aquí es conocido a nivel mundial. Tiene una repercusión brutal por todo el mundo. Poder vivirlo es una suerte para mí. Soy afortunado de vivir esta clase de partidos. Era un hecho más que se sumaba al hecho de venir a Peñarol. (La comparación Barça-Madrid y Nacional-Peñarol) es sobre todo por el impacto que tienen los clubes en el país, que te conoce todo el mundo".

"Generalmente los clásicos en todo el mundo tienden a ser muy igualados, los dos tiene miedo a perder. Nosotros intentamos buscar un poquito más que Nacional, que se conformaba con el empate".

Cómo experiencia en canchas chicas.

"Pues en una me abrí la cabeza" y se ríe. "Pero bien, bien". "Son complicadas. No es fácil jugar en canchas pequeñas, pero es la realidad del fútbol. No es algo negativo, te intentas adaptar. No tengo ninguna queja, son experiencias nuevas que uno trata de aprender".