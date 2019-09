Xisco sabe a lo que viene a Peñarol y con lo que se enfrentará en el fútbol uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Claro, por supuesto que sí”, fue la respuesta de Xisco luego de que una hincha se arrimara para sacarse una foto con él. Minutos antes, apenas puso un pie en la sala de arribos, dos funcionarios le dieron la mano y mientras el español asentía con la cabeza se reía, por lo que se puede deducir que eran simpatizantes aurinegros que le deseaban suerte.

“Como quieran: ‘Chisco’ o ‘Yisco’, no me molesta”, aseguró el delantero español instantes previos a dialogar con la prensa que aguardaba con mucha ansiedad el arribo del atacante de 33 años, que llega a Peñarol como jugador libre, pero con su último pasaje en el Osasuna de su tierra natal.

Acompañado de su hermano, dejó las valijas a un lado y se encargó de enfrentarse a las cámaras como nuevo jugador de Peñarol, pese a que en ese momento todavía faltaba la rúbrica, lo más importante en este tipo de negociaciones.

“Estoy muy contento y muy ilusionado porque sé que vengo a un grandísimo club ya no solo a nivel nacional, conocido a nivel internacional y la verdad que es un orgullo el poder estar aquí y tener esta bonita oportunidad, vivir una experiencia nueva y ayudar en todo lo posible a conseguir los objetivos del club”, aseguró Xisco en sus primeras palabras en la improvisada conferencia de prensa.

El español tiene claras muchas cosas y eso es lo que le permite saber a dónde viene y con qué se va enfrentar, por ejemplo, desde el punto de vista físico. “Llevo sin competir desde que acabó la Liga (8 de junio), pero estuve todo el verano (europeo) trabajando por mi cuenta con un entrenador personal y luego con el equipo de mi ciudad, pero el nivel de competición no lo tengo, aunque mis expectativas están en aportar lo máximo”, se sinceró el español.

Carlos Sánchez, gerente deportivo, y Diego Pérez, jefe de prensa de Peñarol, recibieron al español. Foto: Francisco Flores.

SU LLEGADA. Pese a que hubo ofertas de otros mercados Xisco se mostró muy convencido de la decisión tomada, sobre todo por entenderla como una experiencia enriquecedora en lo personal.

“Peñarol es un club histórico. A cualquiera que le decía en España, o compañeros de otros países, que tenía la oportunidad de venir a Peñarol todos se sorprendían, pero para bien. Son oportunidades que se presentan en la vida. Llevo muchos años en esto y puede ser una experiencia muy bonita”, contó el nacido en Mallorca.

MERCADO Lo sondearon desde España y desde Brasil Elche y Huesca fueron los dos equipos de su tierra natal que se interesaron en la situación del atacante, pero finalmente no prosperó. Algo muy similar a lo que aconteció con el Botafogo, luego de que el equipo norteño pusiera los ojos en el atacane.

CARACTERÍSTICAS. ¿Podrá jugar junto a Viatri? ¿Le sacará al lugar al argentino? ¿Diego López cambiará el esquema? Son algunas preguntas que se pueden hacer y que serán respondidas en el momento que Xisco tome contacto con el plantel y sume sus primeros minutos pero el propio delantero se tomó un minutos para definirse.

“Mucha gente diría que soy un 9 nato, lo he sido siempre, pero también me gusta asociarme. No quiero quedarme solo en la isla y esperar. Depende mucho del rol que me dé el entrenador y de los compañeros, pero soy un 9 de los de toda la vida. A lo largo de toda mi carrera ha habido temporadas donde me adapté a roles diferentes”, comentó.

FÚTBOL URUGUAYO. La presencia de un español en el Campeonato Uruguayo no es habitual y aunque sorprenda, Xisco tiene en claro sus intenciones y sabe que lo que se va a encontrar es una antítesis de lo que sucede en Europa, en muchos aspectos.

“Yo sé que no va a ser lo mismo que en Europa, parto de esa base. Aparte cuando hablo con compañeros y gente que está jugando aquí es lo primero que me dicen, pero prevalece más el hecho de que un equipo como Peñarol se haya interesado en mí, pues por la suma de otras circunstancias es un reto que motiva y un orgullo. Soy un tipo que no tiene miedo a las nuevas experiencias”, manifestó.

Xisco fue solicitado por varios hinchas para sacarse fotos en su llegada. Foto: Francisco Flores.

PLANTEL. Sabido era que Xisco no había compartido con ninguno de los actuales jugadores de Peñarol, pero el hecho de que muchos de ellos hayan jugado en Europa y en la selección uruguaya, hace que al menos de nombre sean familiares.

“El Cebolla estuvo en el Atlético de Madrid y Estoyanoff estuvo en el Deportivo La Coruña que por un año no coincidimos. Los conozco al nivel de verlos por televisión, aunque el fútbol uruguayo en España se sigue poquito”.

AGRADECIDO "Pandiani fue uno de los que más me ayudó" En relación al "Rifle", Xisco aseguró: “No me puse en contacto con Walter, pero es verdad que en mis inicios fue uno de los jugadores que más me ayudó a integrarme. Encima era delantero por lo que era competencia, pero aún así lo tuve a mi disposición desde el primer día y guardo un buen recuerdo”.



Con el entrenador todavía no pudo dialogar más allá de algunos mensajes aunque “como no había nada cerrado hasta hace muy poco tampoco íbamos a adelantar acontecimientos. Hemos intentado un par de veces, pero entre el cambio de horario y los días en Mallorca no fue sencillo. Yo tengo tres peques que están de vacaciones en el colegio y mi mujer está trabajando así que estaba de arriba para abajo a todas horas con ellos, lo que lo hizo complicado”.

FIRMA. Revisión médica mediante, Xisco pasó por el Palacio Peñarol en la tarde de ayer y se transformó, de manera oficial, en nuevo jugador aurinegro. Las expectativas por verlo son muchas y hoy mismo comenzará a entrenar sabiendo con lo que se enfrentará.