Xisco Jiménez: “Saralegui dijo que había hablado conmigo y era mentira”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Xisco Jiménez ya no es más jugador de Peñarol tras rescindir su contrato con el equipo al que llegó en septiembre de 2019 cuando Diego López era el director técnico mirasol.

Luego de llegar a un acuerdo con los carboneros, el delantero de 34 años cortó su vínculo y en diálogo con el programa “100% Deporte” (Sport 890), aclaró que “la rescisión a Peñarol no le costó nada. Yo no le exigí ni un peso. Lo que se me pagó fue una deuda que el club mantenía conmigo de meses atrasados”.

Ya en España tras haber estado mucho tiempo alejado de su familia, Xisco dijo: “Mi padre está en una situación bastante delicada y mi madre está afrontando todo esto ella sola, por eso creo que es momento de intentar estar mucho más cerca de mi familia porque vienen siendo días complicados. Además, en Peñarol era difícil que continuara, por eso buscamos llegar a un acuerdo que se diera de la mejor manera”.

Xisco Jiménez ya no es más jugador de Peñarol tras rescindir su contrato By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Xisco Jiménez ya no es más jugador de Peñarol tras rescindir su contrato

La llegada del español a Peñarol fue en septiembre de 2019 cuando Diego López era el técnico. Luego, con la llegada de Diego Forlán, el delantero contó que “se trabaja espectacular, el día a día era buenísimo y se mejoró la metodología de entrenamiento. Fue una lástima que no hubo tiempo para seguir con esa línea de trabajo porque a mi entender era la adecuada”.

Acerca de su rendimiento en el 2020, el español remarcó que “yo no estuve en mi mejor momento y no son excusas. Son circunstancias que se dan por una cosa u otra, por no encontrar buen juego de equipo o porque bien el jugador no encuentra su lugar en el campo. Influyen mucho las situaciones personales también y al final de todo se juntan esas circunstancias y tu nivel no es el más alto, pero soy autocrítico y el primero en exigirme, tanto en los partidos como en los entrenamientos. También hay que tener en cuenta que en 12 partidos en 2020 no tuve ocasiones de gol y así es difícil. Y no culpo a mis compañeros por eso. Es solo una autocrítica porque entiendo que hay rachas positivas como las que tuve al llegar y también negativas. Pero a mí como delantero me exigen goles y yo me lo autoexijo”.

Además, contó cómo fue la situación que vivió tras la salida de Diego Forlán: “Con Mario Saralegui hubo algo raro y no sé qué. Desde que él llegó al club me di cuenta de que mi rol iba a cambiar bastante porque lo podía notar en el día a día, en los entrenamientos y también a la hora de hablar y darnos alguna indicación táctica. Yo ya veía que todo iba a ser diferente. Hasta me enteré por la prensa de que mi continuidad en Peñarol estaba complicada porque él dijo que habló conmigo y era mentira. A mí me parece muy bien que las cosas sean más bonitas o menos bonitas pero siempre tienen que ser con la verdad. Encima eso de escuchar que habló me pasó en medio de una situación en la que tuve que viajar de urgencia para España porque mi padre casi se muere. Imaginate que después de algo así y de tener tan poco tacto diciendo algo que me perjudica sin antes decírmelo en la cara me molestó y mucho. Era inaceptable y cuando llegué hablé con él y me pidió disculpas por el malentendido”.

“Me dijo que si me quería ir y encontraba un equipo él no se iba a oponer, pero me lo dijo alguien que no tenía idea de temas contractuales ni del mercado que estaba cerrado porque no me podía ir a ningún otro lado y además el club tenía una deuda conmigo. Pretendía que me fuera a estar tres meses de vacaciones”, explicó Xisco.

El español se despidió en las redes sociales de la hinchada mirasol con un mensaje cuya leyenda fue “una vez manya, siempre manya”, lo que despertó respuesta de cientos de fanáticos carboneros y también de jugadores como Facundo Torres, quien le deseó “muchos éxitos, chaval”.