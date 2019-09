Xisco Jimenez está en Montevideo para sumarse a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Muy contento porque sé que vengo a un grandísimo club a nivel local e internacional", fueron las primeras palabras del español Xisco Jimenez al arribar a Montevideo para sumarse a Peñarol.



El delantero de 33 años y 1.88 de estatura se hizo presente en el sector de arribos del Aeropuerto de Carrasco pasadas las 10 de la mañana y enseguida fue recibido tanto por Carlos Sánchez, gerente deportivo, como por Diego Pérez, el jefe de prensa del club mirasol.

Xisco tomó la palabra con mucha seguridad y se lo observó muy confiado respecto a este nuevo proyecto: "Cuando dije que venía a Peñarol todos se sorprendían, pero para bien".

Al comentar sus características aseguró que es un 9 nato, pero que también puede hacer un juego asociado como el que los hinchas puede imaginar junto a Lucas Viatri en el ataque.

"Intentamos hacer un par de llamadas, pero fue complicado aunque intercambiamos mensajes", aseguró el atacante sobre el diálogo que podría haber tenido con el entrenador Diego López.



"Yo sé que no va a ser lo mismo que Europa, parto de esa base, lo he hablado con compañeros y gente que está aquí, pero prevalece que un equipo como Peñarol esté interesado en mí y que sea un reto que me motive", agregó el atacante nacido en Mallorca.